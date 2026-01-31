Жители Запорожья, находящегося под контролем Киева, ждут освобождения города российской армией, рассказал бывший военнослужащий Вооруженных сил Украины с позывным Пух. Сам он сложил оружие и вступил в добровольческий отряд имени Мартына Пушкаря. По словам Пуха, которые приводит ТАСС, жители Запорожья устали от гонений на русский язык.

Ждут, конечно, потому что начали притеснять за то, что разговариваешь по-русски, заставляют в магазинах говорить по-украински, в маршрутках — по-украински. Везде сказали говорить по-украински, милиция за это притесняет, все боятся. Там у меня все друзья за Россию, — отметил солдат.

Ранее военный эксперт Михаил Онуфриенко предположил, что Вооруженные силы России вряд ли будут брать Запорожье штурмом в ближайшее время. По его словам, делать это с одного направления узкого фронта невозможно.

При этом, как считает заслуженный военный летчик генерал-майор Владимир Попов, в ближайшем будущем ВС РФ существенно продвинут границу на запад к Запорожью. По его мнению, российские войска также будут доминировать на южном направлении в районе Днепра.