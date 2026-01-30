«Вперед на запад»: генерал рассказал о продвижении ВС РФ к Запорожью Генерал Попов: российская армия может серьезно подвинуть границу к Запорожью

В ближайшем будущем Вооруженные силы РФ существенно продвинут границу на запад к Запорожью, предположил в беседе с NEWS.ru заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов. По его мнению, российские войска также будут доминировать на южном направлении в районе Днепра.

В данный момент ВС РФ идут с Ореховского направления, после Малой Токмачки. Уже сейчас практически охватывают Орехов и начнут его тоже обходить или проводить зачистку. Почему? Потому что там [останется] 200–300 км, и они в Запорожье, во-первых, границу подвинут очень серьезно, сразу вперед, на запад. Еще южное ответвление будет действовать. Там центральная группировка войск с Донецка идет на Днепр. ВСУ потеряют там очень много, — считает Попов.

Он предположил, что сейчас прогресс не так заметен из-за крайне тяжелых климатогеографических условий, однако по мере продвижения ландшафт станет более ровным, степным и пустынным. По мнению Попова, уже не будет густых лесов и глубоких оврагов, что позволит ВС РФ ускорить наступательные операции.

Ранее в Минобороны РФ сообщили об освобождении российскими войсками села Речное в Запорожской области. По данным ведомства, четыре украинские бригады понесли значительные потери, утратили технику и материальные склады.