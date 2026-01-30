Российские войска освободили населенный пункт Речное в Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, четыре украинские бригады понесли потери и лишились техники и материальных складов.

В течение суток взят под контроль населенный пункт Речное Запорожской области, — говорится в сообщении.

Ранее министр обороны РФ Андрей Белоусов в поздравлении к освобождению населенного пункта Терноватое Запорожской области сообщил, что штурмовики 36-й мотострелковой бригады движутся вперед на Времевском направлении. Он также отметил, что бойцы СВО выполняют боевые задачи на самых сложных участках. Министр обороны поблагодарил российских военных за верность стране и присяге. Белоусов также отметил, что их стойкость, упорство и профессионализм обеспечат безопасность жителям РФ.

До этого стало известно, что военнослужащие Вооруженных сил России за неделю освободили шесть населенных пунктов в зоне проведения спецоперации. Речь шла о селах Терноватое, Новояковлевка, Речное (Запорожская область), Бересток (ДНР), Белая Береза (Сумская область), Купянск-Узловой, Старица (Харьковская область).