«День нашей общей победы»: Белоусов сообщил об активном продвижении России

30 января 2026 в 13:12

Андрей Белоусов Андрей Белоусов Фото: Вадим Савицкий/РИА Новости
Штурмовики 36-й мотострелковой бригады движутся вперед на времевском направлении, сообщил министр обороны РФ Андрей Белоусов в поздравлении, посвященном освобождению населенного пункта Терноватое в Запорожской области. Он также отметил, что бойцы СВО выполняют боевые задачи на самых сложных участках.

Сегодня, слаженно действуя штурмовыми подразделениями, вы уверенно продвигаетесь вперед на времевском направлении, приближая день нашей общей победы. Мы всегда будем помнить имена воинов, отдавших жизнь в борьбе за Родину, — подчеркнул Белоусов.

Министр обороны поблагодарил российских военных за верность стране и присяге. Белоусов также отметил, что их стойкость, упорство и профессионализм обеспечат безопасность жителям РФ.

Ранее стало известно, что военнослужащие Вооруженных сил России за неделю освободили шесть населенных пунктов в зоне проведения спецоперации. Речь шла о селах Терноватое, Новояковлевка, Речное (Запорожская область), Бересток (ДНР), Белая Береза (Сумская область), Купянск-Узловой, Старица (Харьковская область).

