Закон о тишине в Новосибирске и области — 2026: время тишины и штрафы

Семья и жизнь

Закон о тишине в Новосибирске и области — 2026: время тишины и штрафы

Закон о тишине в Новосибирске и области — 2026: время тишины и штрафы

Действующий закон НСО № 47-ОЗ от 28.03.2016, актуальный для 2026 года, устанавливает целый ряд периодов, когда в Новосибирске и Новосибирской области гражданам запрещается шуметь.

Так, в ночное время беспокоить соседей громкими звуками запрещено:

в будни: с 22:00 до 07:00;

в выходные/праздники: с 22:00 до 09:00;

исключение: в ночь с 31 декабря на 1 января разрешено шуметь до 04:00;

«тихий час» ежедневно с 13:00 до 14:00 — запрещены шумные действия в многоквартирных домах (включая ремонт, громкую музыку).

Шумные ремонтные работы запрещается проводить:

будни: с 07:00 до 20:00 (но общий шум разрешен до 22:00);

выходные/праздники: с 09:00 до 20:00;

запрещены: перфораторы, штробление, демонтаж стен вне разрешенного времени.

Кроме того, к запрещенным видам шума относятся:

строительные и ремонтные работы (сверление, использование перфоратора);

громкая музыка, крики, перемещение мебели;

фейерверки (кроме Нового года);

лай и вой собак по вине владельца (например, длительный вой без реакции хозяина).

Закон о тишине в Новосибирске и Новосибирской области в 2026 году Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Не считается нарушением закона допустимый уровень шума:

днем: до 55 дБ (обычная речь — 40–45 дБ);

ночью: до 45 дБ (тихий разговор — 35 дБ).

За нарушение закона о тишине в Новосибирске и Новосибирской области для любителей пошуметь предусмотрены штрафы. Размеры штрафов в 2026 году за нарушение закона о тишине в Новосибирской области по ст. 4.2 КоАП НСО составят:

для физических лиц — 3000 руб. (повторное нарушение — 5000 руб.);

для должностных лиц — 5000 руб. (повторное нарушение — 10 тыс. руб.);

юридическим лицам придется заплатить всего 10 тыс. руб. (однако повторное нарушение обойдется уже в 70 тыс. руб.).

Стоит добавить, что для новостроек в Новосибирской области действуют послабления, прописанные в законе о тишине: так, в первые 1,5 года после сдачи дома ремонт разрешен в любое время, кроме ночи (с 23:00 до 07:00).

При этом если вы решили наказать не в меру шумных соседей, то стоит учитывать, что закон не распространяется:

на аварийные работы (прорыв труб, короткое замыкание);

действия для предотвращения преступлений или чрезвычайных ситуаций;

плач детей, лай собак (если он не вызван халатностью владельца);

религиозные обряды (колокольный звон, азан).

Чтобы избежать конфликтов с соседями и не доводить дело до штрафов, мы рекомендуем следующие действия:

согласуйте ремонт с соседями: предоставьте график шумных работ и контакты для связи;

используйте шумопоглощающие материалы;

в «тихий час» и после 20:00 занимайтесь работами, которые не производят шума — поклейкой обоев, покраской, уборкой, сборкой мебели.

Владельцам точек общепита и магазинов не стоит забывать, что кафе и торговые точки в жилых домах обязаны снижать шум от вентиляции и музыки в ночное время. Нарушения грозят штрафом.

Если переговоры с соседями не привели к желаемому результату, стоит действовать официально и обращаться в соответствующие органы.

Полиция: звоните по номерам 102 или 112.

Администрация районов: Центральный округ: 221-95-63; Ленинский район: 228-83-24; Советский район: 228-87-74-14.

Прокуратура Новосибирской области: 210-28-15.

Для фиксации нарушения потребуются аудиозаписи, показания свидетелей, официальные замеры уровня шума, проведенные специалистами Роспотребнадзора.

Когда можно шуметь в Новосибирске Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Соблюдение закона о тишине в городе Новосибирске и Новосибирской области — это баланс между личным комфортом и уважением к соседям. Помните: даже разрешенный шум (например, ремонт до 20:00) не должен превышать санитарные нормы.

Важно!

Проверяйте актуальные правила на сайте администрации города или правительства области.

В спорных случаях обращайтесь к участковому или в администрацию муниципалитета.

Ранее мы также рассказали про закон о тишине в Красноярске и Красноярском крае.