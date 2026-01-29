Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
29 января 2026 в 18:55

Закон о тишине в Новосибирске и области — 2026: время тишины и штрафы

Закон о тишине в Новосибирске и области — 2026: время тишины и штрафы Закон о тишине в Новосибирске и области — 2026: время тишины и штрафы Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Действующий закон НСО № 47-ОЗ от 28.03.2016, актуальный для 2026 года, устанавливает целый ряд периодов, когда в Новосибирске и Новосибирской области гражданам запрещается шуметь.

Так, в ночное время беспокоить соседей громкими звуками запрещено:

  • в будни: с 22:00 до 07:00;

  • в выходные/праздники: с 22:00 до 09:00;

  • исключение: в ночь с 31 декабря на 1 января разрешено шуметь до 04:00;

  • «тихий час» ежедневно с 13:00 до 14:00 — запрещены шумные действия в многоквартирных домах (включая ремонт, громкую музыку).

Шумные ремонтные работы запрещается проводить:

  • будни: с 07:00 до 20:00 (но общий шум разрешен до 22:00);

  • выходные/праздники: с 09:00 до 20:00;

  • запрещены: перфораторы, штробление, демонтаж стен вне разрешенного времени.

Кроме того, к запрещенным видам шума относятся:

  • строительные и ремонтные работы (сверление, использование перфоратора);

  • громкая музыка, крики, перемещение мебели;

  • фейерверки (кроме Нового года);

  • лай и вой собак по вине владельца (например, длительный вой без реакции хозяина).

Закон о тишине в Новосибирске и Новосибирской области в 2026 году Закон о тишине в Новосибирске и Новосибирской области в 2026 году Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Не считается нарушением закона допустимый уровень шума:

  • днем: до 55 дБ (обычная речь — 40–45 дБ);

  • ночью: до 45 дБ (тихий разговор — 35 дБ).

За нарушение закона о тишине в Новосибирске и Новосибирской области для любителей пошуметь предусмотрены штрафы. Размеры штрафов в 2026 году за нарушение закона о тишине в Новосибирской области по ст. 4.2 КоАП НСО составят:

  • для физических лиц — 3000 руб. (повторное нарушение — 5000 руб.);

  • для должностных лиц — 5000 руб. (повторное нарушение — 10 тыс. руб.);

  • юридическим лицам придется заплатить всего 10 тыс. руб. (однако повторное нарушение обойдется уже в 70 тыс. руб.).

Стоит добавить, что для новостроек в Новосибирской области действуют послабления, прописанные в законе о тишине: так, в первые 1,5 года после сдачи дома ремонт разрешен в любое время, кроме ночи (с 23:00 до 07:00).

При этом если вы решили наказать не в меру шумных соседей, то стоит учитывать, что закон не распространяется:

  • на аварийные работы (прорыв труб, короткое замыкание);

  • действия для предотвращения преступлений или чрезвычайных ситуаций;

  • плач детей, лай собак (если он не вызван халатностью владельца);

  • религиозные обряды (колокольный звон, азан).

Чтобы избежать конфликтов с соседями и не доводить дело до штрафов, мы рекомендуем следующие действия:

  • согласуйте ремонт с соседями: предоставьте график шумных работ и контакты для связи;

  • используйте шумопоглощающие материалы;

  • в «тихий час» и после 20:00 занимайтесь работами, которые не производят шума — поклейкой обоев, покраской, уборкой, сборкой мебели.

Владельцам точек общепита и магазинов не стоит забывать, что кафе и торговые точки в жилых домах обязаны снижать шум от вентиляции и музыки в ночное время. Нарушения грозят штрафом.

Если переговоры с соседями не привели к желаемому результату, стоит действовать официально и обращаться в соответствующие органы.

  • Полиция: звоните по номерам 102 или 112.

  • Администрация районов: Центральный округ: 221-95-63; Ленинский район: 228-83-24; Советский район: 228-87-74-14.

  • Прокуратура Новосибирской области: 210-28-15.

Для фиксации нарушения потребуются аудиозаписи, показания свидетелей, официальные замеры уровня шума, проведенные специалистами Роспотребнадзора.

Когда можно шуметь в Новосибирске Когда можно шуметь в Новосибирске Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Соблюдение закона о тишине в городе Новосибирске и Новосибирской области — это баланс между личным комфортом и уважением к соседям. Помните: даже разрешенный шум (например, ремонт до 20:00) не должен превышать санитарные нормы.

Важно!

  • Проверяйте актуальные правила на сайте администрации города или правительства области.
  • В спорных случаях обращайтесь к участковому или в администрацию муниципалитета.

Ранее мы также рассказали про закон о тишине в Красноярске и Красноярском крае.

закон о тишине
Новосибирск
новосибирскаяобласть
штрафы
Оксана Головина
О. Головина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Домодедово продали со второго раза: кто стал собственником, аукцион, цена
Стало известно, почему молодежь массово скупает жилье в Заполярье
Трамп сделал неожиданное заявление насчет переговоров по Украине
Шахназаров назвал условия появления качественных фильмов об СВО
В Херсонской области сообщили об уничтожении трех беспилотников
Исхудавшего краснокнижного орлана нашли в мешке на парковке
Мединский рассказал о новых рубриках в учебниках истории
Пулей по щеке: подростки едва не прострелили женщине голову
Раскол Европы добивает Украину, Греф раскрыл судьбу сберкнижек: что дальше
Высоцкая показала поклонникам, где живет вместе с приемной дочерью
Появились подробности смерти актера из «Полицейского с Рублевки»
Porsche, часы, вилла в Дубае: какой люкс нашли у «супервзяточника» из МВД
Эрнст рассказал, как в России едва не похоронили детское телевидение
Врачи удалили органы женщине с синхронным раком
В Госдуме раскрыли цинизм европейцев по отношению к Украине
Экипаж самолета чуть не оставил в аэропорту более 20 пассажиров
Ушел из жизни режиссер театра «Ленком»
Вор убежал из ювелирного магазина с двумя цепочками и попал на видео
Лавров указал на неадекватность Зеленского после слов об убийствах русских
«Как ужи»: Лавров рассказал об уходе ООН от вопросов по Украине
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Семья и жизнь

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.