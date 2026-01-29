Закон о тишине в Новосибирске и области — 2026: время тишины и штрафы

Действующий закон НСО № 47-ОЗ от 28.03.2016, актуальный для 2026 года, устанавливает целый ряд периодов, когда в Новосибирске и Новосибирской области гражданам запрещается шуметь.
Так, в ночное время беспокоить соседей громкими звуками запрещено:
в будни: с 22:00 до 07:00;
в выходные/праздники: с 22:00 до 09:00;
исключение: в ночь с 31 декабря на 1 января разрешено шуметь до 04:00;
«тихий час» ежедневно с 13:00 до 14:00 — запрещены шумные действия в многоквартирных домах (включая ремонт, громкую музыку).
Шумные ремонтные работы запрещается проводить:
будни: с 07:00 до 20:00 (но общий шум разрешен до 22:00);
выходные/праздники: с 09:00 до 20:00;
запрещены: перфораторы, штробление, демонтаж стен вне разрешенного времени.
Кроме того, к запрещенным видам шума относятся:
строительные и ремонтные работы (сверление, использование перфоратора);
громкая музыка, крики, перемещение мебели;
фейерверки (кроме Нового года);
лай и вой собак по вине владельца (например, длительный вой без реакции хозяина).
Не считается нарушением закона допустимый уровень шума:
днем: до 55 дБ (обычная речь — 40–45 дБ);
ночью: до 45 дБ (тихий разговор — 35 дБ).
За нарушение закона о тишине в Новосибирске и Новосибирской области для любителей пошуметь предусмотрены штрафы. Размеры штрафов в 2026 году за нарушение закона о тишине в Новосибирской области по ст. 4.2 КоАП НСО составят:
для физических лиц — 3000 руб. (повторное нарушение — 5000 руб.);
для должностных лиц — 5000 руб. (повторное нарушение — 10 тыс. руб.);
юридическим лицам придется заплатить всего 10 тыс. руб. (однако повторное нарушение обойдется уже в 70 тыс. руб.).
Стоит добавить, что для новостроек в Новосибирской области действуют послабления, прописанные в законе о тишине: так, в первые 1,5 года после сдачи дома ремонт разрешен в любое время, кроме ночи (с 23:00 до 07:00).
При этом если вы решили наказать не в меру шумных соседей, то стоит учитывать, что закон не распространяется:
на аварийные работы (прорыв труб, короткое замыкание);
действия для предотвращения преступлений или чрезвычайных ситуаций;
плач детей, лай собак (если он не вызван халатностью владельца);
религиозные обряды (колокольный звон, азан).
Чтобы избежать конфликтов с соседями и не доводить дело до штрафов, мы рекомендуем следующие действия:
согласуйте ремонт с соседями: предоставьте график шумных работ и контакты для связи;
используйте шумопоглощающие материалы;
в «тихий час» и после 20:00 занимайтесь работами, которые не производят шума — поклейкой обоев, покраской, уборкой, сборкой мебели.
Владельцам точек общепита и магазинов не стоит забывать, что кафе и торговые точки в жилых домах обязаны снижать шум от вентиляции и музыки в ночное время. Нарушения грозят штрафом.
Если переговоры с соседями не привели к желаемому результату, стоит действовать официально и обращаться в соответствующие органы.
Полиция: звоните по номерам 102 или 112.
Администрация районов: Центральный округ: 221-95-63; Ленинский район: 228-83-24; Советский район: 228-87-74-14.
Прокуратура Новосибирской области: 210-28-15.
Для фиксации нарушения потребуются аудиозаписи, показания свидетелей, официальные замеры уровня шума, проведенные специалистами Роспотребнадзора.
Соблюдение закона о тишине в городе Новосибирске и Новосибирской области — это баланс между личным комфортом и уважением к соседям. Помните: даже разрешенный шум (например, ремонт до 20:00) не должен превышать санитарные нормы.
Важно!
- Проверяйте актуальные правила на сайте администрации города или правительства области.
- В спорных случаях обращайтесь к участковому или в администрацию муниципалитета.
