15 декабря 2025 в 09:05

Адвокат раскрыла, могут ли оштрафовать за лающую собаку в квартире

Адвокат Белоусова: за ночной собачий лай могут оштрафовать на две тысячи рублей

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Владельцев лающих собак могут привлечь к административной ответственности и оштрафовать на две тысячи рублей за нарушение тишины ночью, заявила NEWS.ru адвокат Екатерина Белоусова. По ее словам, для этого соседям необходимо официально зафиксировать факт шума, вызвав участкового.

Единого федерального закона о тишине нет, но в каждом регионе действуют свои нормативные акты, устанавливающие тихий час, — как правило, с 11 часов вечера до 7 утра. Лай собаки, нарушающий покой в этот период, подпадает под действие этих правил. Например, в Москве за это владельцу грозит штраф. Первичным шагом является обращение с заявлением к участковому, который должен зафиксировать факт нарушения. Протокол в дальнейшем может стать ключевым доказательством в суде, если конфликт не удастся урегулировать. Правонарушение влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере до двух тысяч рублей, — пояснила Белоусова.

Ранее правозащитник и юрист Михаил Салкин заявил, что плач и крики детей не подпадают под действие региональных законов о тишине, поскольку являются неконтролируемым источником шума. По его словам, привлечь родителей к административной ответственности за подобные звуки невозможно. Он отметил, что совершенно иная ситуация возникает, когда шум производят сами взрослые.

