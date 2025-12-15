Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 декабря 2025 в 10:48

Раскрыт «сюрприз», который Метревели подготовила для РФ на посту главы MI6

Метревели в первой речи на посту главы MI6 намерена обвинить РФ в экспорте хаоса

Блейз Метревели Блейз Метревели Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Назначенная на пост главы Секретной разведывательной службы Великобритании MI6 Блейз Метревели в своей первой публичной речи намерена возложить на Россию ответственность за дестабилизацию мирового порядка, сообщило агентство Reuters, ознакомившись с текстом ее выступления. Ожидается, что она выступит с речью в понедельник, 15 декабря.

Метревели также намерена призвать международное сообщество продолжить оказывать давление на Россию. В ходе своего выступления она планирует назвать Россию угрозой для НАТО и подтвердить готовность Лондона продолжать поддерживать Киев.

Метревели стала первой женщиной, возглавившей британскую разведку. До назначения руководителем MI6 она занимала пост гендиректора по технологиям и инновациям, где курировала развитие киберопераций и внедрение искусственного интеллекта (ИИ) в разведывательную деятельность. В СМИ ее называют «Q» — в честь персонажа фильмов о Джеймсе Бонде, ответственного за технические разработки.

Руководитель Центра военно-дипломатического анализа и оценок, ветеран Главного разведывательного управления (ГРУ) ГШ ВС РФ Владимир Винокуров ранее заявил, что у Блейз Метревели есть личные связи с Украиной. По словам разведчика, ее отец родился на Украине в годы Великой Отечественной войны, и в Англию его вывезли родители.

MI6
Великобритания
Россия
выступления
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, когда откроют новый «мост-гигант» через Обь
Биллу и Хиллари Клинтон грозит тюрьма из-за Эпштейна
Камала Харрис может снова попытаться стать президентом США
Юрист назвал три шага, чтобы не стать жертвой мошенников по схеме Долиной
В Чехии сформировали новое правительство
Шведскую принцессу заподозрили в связях с Джеффри Эпштейном
Академгородок в российском регионе остался без отопления
В МАГАТЭ заявили об отсутствии ядерных угроз со стороны России
Россиянам раскрыли, чьими документами прикрываются мошенники
Врач объяснила, как часто нужно купать новорожденного
Пожарные спасли пожилую москвичку и ее дочь из горящей квартиры
Ученик напал на педагога с ножом со спины: что известно о ЧП в Петербурге
Васильев назвал главные трудности российских лыжников на Кубке мира
В зоопарке рассказали о состоянии пострадавшего при атаке ВСУ льва
Четверо детей попали в больницу, надышавшись парами хлора в бассейне
В Петербурге возбудили уголовное дело после нападения школьника на учителя
Полиция установила причину нападения подростка на учительницу в Петербурге
В российском городе пропали свет и горячая вода после атаки БПЛА
Спасатели откачали пса, который надышался дымом на пожаре
Адвокат раскрыла необычную просьбу Долиной при продаже квартиры
Дальше
Самое популярное
Две картошки и ложка муки — пеку норвежские лепешки ломпе. Хрустящие кружочки на завтрак
Общество

Две картошки и ложка муки — пеку норвежские лепешки ломпе. Хрустящие кружочки на завтрак

Консервы в «Мимозу» больше не кладу, добавляю кальмары: получается богатый вкус
Общество

Консервы в «Мимозу» больше не кладу, добавляю кальмары: получается богатый вкус

Тарталетки с икрой — прошлый век. Собираю рулет из лаваша со шпротами, картофелем и укропом. Изысканно, сытно и в разы дешевле
Общество

Тарталетки с икрой — прошлый век. Собираю рулет из лаваша со шпротами, картофелем и укропом. Изысканно, сытно и в разы дешевле

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.