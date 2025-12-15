Раскрыт «сюрприз», который Метревели подготовила для РФ на посту главы MI6 Метревели в первой речи на посту главы MI6 намерена обвинить РФ в экспорте хаоса

Назначенная на пост главы Секретной разведывательной службы Великобритании MI6 Блейз Метревели в своей первой публичной речи намерена возложить на Россию ответственность за дестабилизацию мирового порядка, сообщило агентство Reuters, ознакомившись с текстом ее выступления. Ожидается, что она выступит с речью в понедельник, 15 декабря.

Метревели также намерена призвать международное сообщество продолжить оказывать давление на Россию. В ходе своего выступления она планирует назвать Россию угрозой для НАТО и подтвердить готовность Лондона продолжать поддерживать Киев.

Метревели стала первой женщиной, возглавившей британскую разведку. До назначения руководителем MI6 она занимала пост гендиректора по технологиям и инновациям, где курировала развитие киберопераций и внедрение искусственного интеллекта (ИИ) в разведывательную деятельность. В СМИ ее называют «Q» — в честь персонажа фильмов о Джеймсе Бонде, ответственного за технические разработки.

Руководитель Центра военно-дипломатического анализа и оценок, ветеран Главного разведывательного управления (ГРУ) ГШ ВС РФ Владимир Винокуров ранее заявил, что у Блейз Метревели есть личные связи с Украиной. По словам разведчика, ее отец родился на Украине в годы Великой Отечественной войны, и в Англию его вывезли родители.