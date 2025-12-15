Новый год-2026
15 декабря 2025 в 14:13

Прокуратура занялась депутатом после нацистского приветствия в гардеробе

В Германии предъявлены обвинения депутату бундестага за нацистское приветствие

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Против депутата немецкого бундестага выдвинуто обвинение в использовании нацистского приветствия, сообщает газета Bild. По данным издания, прокуратура ФРГ возбудила уголовное дело в связи с действиями члена партии «Альтернатива для Германии» Матиаса Моосдорфа из Саксонии.

Инцидент произошел в июне 2023 года в гардеробе здания парламента, где депутат, по версии следствия, поприветствовал своего коллегу по партии характерным жестом, сопровождаемым щелчком каблуков. По утверждению следователей, Моосдорф сознательно совершил эти действия, зная, что другие депутаты могли их видеть и слышать. В связи с данным происшествием с парламентария был снят депутатский иммунитет, что позволило начать против него уголовное преследование.

Красноярский суд вынес решение оштрафовать местного жителя на 1300 рублей за размещение в социальной сети «ВКонтакте» фотографии с изображением жеста, сходного с нацистским приветствием. Нарушение было выявлено сотрудниками Центра противодействия экстремизму в ходе планового мониторинга интернет-площадок. Обвиняемый, давая объяснения, утверждал, что на снимке изображен всего лишь «стебель цветка» и он не подразумевал какого-либо нацистского подтекста.

До этого поступала информация о том, что первый стрим известного рэпера Канье Уэста на платформе Twitch был заблокирован в рекордно короткие сроки. Трансляция прекратилась уже через семь минут после ее начала. Основной причиной блокировки стали антисемитские высказывания музыканта, а также нацистское приветствие, которое он продемонстрировал во время прямого эфира.

