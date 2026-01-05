Атака США на Венесуэлу
Многодетные семьи в России могут получить скидки на поездки в такси

Правительство России утвердило программу, в рамках которой Минтранс и региональные органы власти должны подготовить инициативы по введению льготных тарифов на услуги такси для многодетных семей, передает ТАСС. Цель — улучшить качество и удобство перевозок для семей с детьми.

Согласно инициативе, особенно важно, чтобы в автопарках транспортных компаний были машины с детскими креслами. Кроме того, планируется повысить качество общественного транспорта для семей с детьми. В рамках этой инициативы будут приобретены автобусы и другие транспортные средства, специально оборудованные для перевозки пассажиров с детскими колясками. Все задачи должны быть выполнены к 2030 году.

Ранее в Общественной палате предложили России перенять советский опыт и предоставить бесплатное жилье многодетным семьям. Это может стать эффективным способом повышения рождаемости в стране. В период активного строительства социального жилья в СССР рождаемость превышала 2,1 ребенка на женщину, в то время как сейчас этот показатель в России составляет около 1,4.

