05 января 2026 в 12:07

Более тысячи пермяков остались без тепла

В Пермском крае 1366 человек остались без отопления из-за аварии

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В поселке Теплая Гора Пермского края в связи с коммунальной аварией в котельной без отопления остались 38 жилых домов, в которых проживают 1366 человек, сообщили в ГУ МЧС по региону. Также подача тепла не поступает в 5 социально значимых объектов.

В населенный пункт направлена аэромобильная группа МЧС России, состоящая из 15 человек и двух единиц техники, для оказания помощи местным жителям. Спасатели установят пять мобильных пунктов обогрева, рассчитанных на размещение до 30 человек каждый.

В зоне происшествия сформирован оперативный штаб, который занимается устранением последствий и возобновлением работы котельной. Жители получают обогревательные приборы, а также работают три стационарных пункта обогрева, рассчитанные на 294 человека. Для ликвидации чрезвычайной ситуации задействовано примерно 60 человек и 18 единиц техники от РСЧС.

Ранее в Перми жители ветхого дома на улице Куйбышева пострадали из-за коммунальной аварии, произошедшей в декабре 2025 года. В результате инцидента дом остался без воды, газа и отопления. Построенный в 1917 году дом, имеющий статус объекта культурного наследия, долгое время находился в плохом состоянии.

Пермский край
отопление
аварии
МЧС
