Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
05 января 2026 в 11:36

В Енисейске на смену паводку пришла гололедица

В Енисейске паводок сковало льдом из-за заморозков

Фото: Илья Наймушин/РИА Новости
Уровень воды в реке Енисее после паводка в Красноярском крае начал постепенно снижаться, сообщает издание 360.ru со ссылкой на данные местных жителей и отчеты МЧС. Резкое понижение температуры остановило приток воды, однако на подтопленных участках уже образовался слой льда.

Жители региона отмечают, что паводок затронул значительную часть городской застройки, при этом степень ущерба варьируется в зависимости от расположения участков. В МЧС подчеркивают, что мониторинг состояния реки продолжается в круглосуточном режиме, так как ледовые заторы все еще могут провоцировать локальные колебания уровня воды. Ситуация на местах остается сложной из-за обледенения дворов и дорог.

Мне сегодня, чтобы выйти на работу, пришлось самой мастерить мостики. У меня сильнее затопило, — рассказала журналистам жительница области.

Ранее стало известно, что из-за обильных снегопадов в Татарстане ввели план «Буран». Специальный режим, действующий с 4 января, направлен на обеспечение бесперебойной работы автомобильного и железнодорожного транспорта в условиях сильной метели.

Енисей
Красноярский край
паводки
морозы
