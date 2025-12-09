«Енисей» расторг контракт с легендой «Спартака»

Футбольный клуб «Енисей» из Красноярска разорвал контракт с главным тренером Андреем Тихоновым, сообщается в Telegram-канале клуба, выступающего в Первой лиге. Расторжение произошло по взаимному согласию сторон.

Понимаем, что решение о смене главного тренера — это всегда сложный и ответственный шаг. Однако, учитывая текущую ситуацию в команде и турнирное положение, мы пришли к выводу, что необходимо внести изменения. Очень благодарны Андрею Валерьевичу за совместную работу и его вклад в развитие красноярского футбола, — сказано в сообщении клуба.

Тихонов в январе 2024 года вернулся на пост главного тренера «Енисея». До этого он уже руководил командой в период с июня 2016-го по май 2017 года. По итогам 21-го тура текущего сезона Первой лиги красноярская команда занимает 13-е место в турнирной таблице. За все сыгранные матчи ей удалось набрать 23 очка. Специалисту 55 лет. В свое время он возглавлял казахстанскую «Астану» и самарские «Крылья Советов». Также он входил в тренерский штаб «Краснодара» и московского «Спартака», за который выступал в качестве футболиста.

Ранее главный тренер футбольного клуба «Динамо» из Махачкалы Хасанби Биджиев принял решение покинуть свой пост. Его отставка последовала сразу после матча 18-го тура Российской премьер-лиги, в котором команда проиграла «Пари Нижний Новгород» со счетом 0:1.