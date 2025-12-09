ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
09 декабря 2025 в 19:38

«Енисей» расторг контракт с легендой «Спартака»

«Енисей» и Тихонов разорвали контракт по обоюдному согласию

Андрей Тихонов Андрей Тихонов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Футбольный клуб «Енисей» из Красноярска разорвал контракт с главным тренером Андреем Тихоновым, сообщается в Telegram-канале клуба, выступающего в Первой лиге. Расторжение произошло по взаимному согласию сторон.

Понимаем, что решение о смене главного тренера — это всегда сложный и ответственный шаг. Однако, учитывая текущую ситуацию в команде и турнирное положение, мы пришли к выводу, что необходимо внести изменения. Очень благодарны Андрею Валерьевичу за совместную работу и его вклад в развитие красноярского футбола, — сказано в сообщении клуба.

Тихонов в январе 2024 года вернулся на пост главного тренера «Енисея». До этого он уже руководил командой в период с июня 2016-го по май 2017 года. По итогам 21-го тура текущего сезона Первой лиги красноярская команда занимает 13-е место в турнирной таблице. За все сыгранные матчи ей удалось набрать 23 очка. Специалисту 55 лет. В свое время он возглавлял казахстанскую «Астану» и самарские «Крылья Советов». Также он входил в тренерский штаб «Краснодара» и московского «Спартака», за который выступал в качестве футболиста.

Ранее главный тренер футбольного клуба «Динамо» из Махачкалы Хасанби Биджиев принял решение покинуть свой пост. Его отставка последовала сразу после матча 18-го тура Российской премьер-лиги, в котором команда проиграла «Пари Нижний Новгород» со счетом 0:1.

Енисей
футбол
спорт
тренеры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Сумах прогремели взрывы
ЦБ объяснил замедление роста зарплат
Собака чуть не разорвала маленького ребенка у элитного дома
Раскрыто, как себя ведет убившая Татарского Трепова в колонии
Большая часть Киева погрузилась во тьму
СК возбудил уголовное дело после падения Ан-22 в Ивановской области
Боец ВСУ пожаловался на горы трупов
Сийярто разоблачил сомнительные схемы поддержки Украины Евросоюзом
Автор «Рыбаря» раскрыл, почему проект попал под британские санкции
Над Москвой вновь сработала система противовоздушной обороны
Праздник иконы Богородицы «Знамение»10 декабря: история, легенды, запреты
Глава МИД Венгрии объяснил молчание ЕС о коррупции на Украине
Ди Каприо признан артистом года
Стало известно, как участникам СВО бесплатно получить бионический протез
Бунты под Киевом, атака на Чебоксары, «спецоперация» Долиной: что дальше
Путин раскрыл, как жители городов в зоне СВО встречают бойцов ВС России
Машина с пьяным водителем и пассажирами провалилась под лед
Небензя объяснил, почему цели СВО присущи любому миролюбивому государству
Гражданку Узбекистана осудили за финансирование терроризма в Сирии
Серебро преодолело исторический ценовой рубеж на бирже
Дальше
Самое популярное
Хрустящая корочка и тянущийся сыр внутри: бомбические рулетики на закуску
Общество

Хрустящая корочка и тянущийся сыр внутри: бомбические рулетики на закуску

Готовим праздничный стол без хлопот: 4 закуски на Новый год за 30 минут — все, что нужно для вина, шампанского и хорошего настроения
Общество

Готовим праздничный стол без хлопот: 4 закуски на Новый год за 30 минут — все, что нужно для вина, шампанского и хорошего настроения

Надоели котлеты с гарниром? Готовлю мясную запеканку «Как у бабушки» с картофельным пюре сверху: классика для уютного ужина
Общество

Надоели котлеты с гарниром? Готовлю мясную запеканку «Как у бабушки» с картофельным пюре сверху: классика для уютного ужина

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.