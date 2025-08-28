День знаний — 2025
28 августа 2025 в 09:15

В Красноярском крае раскрыли состояние Енисея после утечки нефтепродуктов

Минэкологии: фактов загрязнения дна Енисея нефтепродуктами не зафиксировано

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Специалисты не выявили фактов загрязнения дна реки Енисей нефтепродуктами после инцидента с теплоходом, заявили РИА Новости в пресс-службе Министерства экологии Красноярского края. Там напомнили, что после того как судно получило пробоину, в воду попало около 80 тонн топлива.

Фактов оседания нефтепродуктов на дно водного объекта не зафиксировано, — подчеркнули в ведомстве.

Авария на Енисее произошла 8 июня. Теплоход, принадлежащий тюменскому предприятию «Обь-Иртышское речное пароходство», получил пробоину на Казачинских порогах, после чего сел на мель. 6 июля операция по эвакуации судна к месту ремонта была завершена. Всего в воду попало 79,3 тонны топлива.

Как отметила первый заместитель министра экологии Красноярского края Юлия Гуменюк, специалисты оценили общий ущерб окружающей среде в 1,2 млрд рублей. По ее словам, организации было направлено требование о возмещении данной суммы в бюджет. Если компания не сделает этого добровольно, то делом займется суд.

Ранее стало известно, что отдыхающих в Анапе туристов попросили надевать бахилы, прежде чем отправляться на пляж. Соответствующее объявление появилось в одном из курортных санаториев. Отмечается, что требование связано с разливом нефтепродуктов в районе Керченского пролива.

нефтепродукты
загрязнения
Енисей
Красноярский край
