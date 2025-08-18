Туристов в Анапе заставили надевать бахилы перед посещением пляжа

Отдыхающих в Анапе туристов попросили надевать бахилы, прежде чем отправляться на пляж, сообщил Telegram-канал Kub Mash. По его информации, соответствующее объявление появилось в одном из курортных санаториев. Отмечается, что требование связано с разливом нефтепродуктов в районе Керченского пролива.

В связи со сложившейся ситуацией, пожалуйста, наденьте бахилы при посещении пляжа, — написано на табличке.

По словам руководства санатория, гости после отдыха у побережья приносят на территорию учреждения мазут и грязь. Несмотря на общий запрет, путешественники продолжают купаться в море.

