18 августа 2025 в 14:51

Туристов в Анапе заставили надевать бахилы перед посещением пляжа

Фото: Roman Denisov/Global Look Press

Отдыхающих в Анапе туристов попросили надевать бахилы, прежде чем отправляться на пляж, сообщил Telegram-канал Kub Mash. По его информации, соответствующее объявление появилось в одном из курортных санаториев. Отмечается, что требование связано с разливом нефтепродуктов в районе Керченского пролива.

В связи со сложившейся ситуацией, пожалуйста, наденьте бахилы при посещении пляжа, — написано на табличке.

По словам руководства санатория, гости после отдыха у побережья приносят на территорию учреждения мазут и грязь. Несмотря на общий запрет, путешественники продолжают купаться в море.

Ранее россияне пожаловались на круглосуточно занятые шезлонги у бассейнов в отелях и на пляжах в Турции и Египте. По словам отдыхающих, даже в шесть утра лежаки оказываются накрыты полотенцами. «Шезлонговая война» дошла до того, что туристы устраивают рейды, выходя по ночам и сбрасывая полотенца с «забронированных» мест.

До этого стало известно, что слухи об отмене системы all inclusive в отелях Турции созданы для стимуляции спроса. Как заявил вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян, подобные вбросы появляются регулярно, когда продажи туров в эту страну снижаются.

