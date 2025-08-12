Названа истинная причина слухов об отмене «все включено» в Турции

Слухи об отмене системы all inclusive в отелях Турции созданы для стимуляции спроса, выразил мнение в беседе с NEWS.ru вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян. По его словам, подобные вбросы появляются регулярно, когда продажи туров в эту страну снижаются. Он подчеркнул, что система «все включено» остается выгодной для владельцев отелей, поэтому ее отмена маловероятна.

Примерно 30 лет назад мы начали продавать отдых в Турции. Мы — это российские турагентства. И 30 лет назад на всем побережье Анталии было четыре отеля, работающих по системе «все включено». Затем они начали появляться, как грибы после дождя. Причина появления очень проста: каждый отельер видел, что через забор от него у соседа, который перешел на систему «все включено», дела все лучше и лучше. Мы каждый год видим вбросы, что Турция уйдет с системы «все включено». Как правило, 90% этих вбросов, чтобы россияне поехали в этом году, потому что в следующем году в Турции уже не будет системы «все включено» и надо успеть. То есть просто турки видят, что у них плохие продажи, — пояснил Мкртчян.

Он отметил, что система all inclusive стала доминирующей на турецком побережье Анталии благодаря своей экономической эффективности. По его словам, сейчас более пяти тысяч отелей работают по ней.

Сейчас на всем побережье Антальи меньше 10 отелей, которые работают по системе «только завтрак». Когда ты кормишь только завтраком или завтраком и ужином, у тебя 60–65% загрузка, а когда перешел на систему all inclusive, у тебя уже загрузка 85–90%. Я не беру сам город, беру именно побережье, пляжные отели. Больше пяти тысяч отелей работают по системе «все включено», потому что это выгодно, — резюмировал Мкртчян.

Ранее сообщалось, что власти Турции решили отказаться от привычного шведского стола в отелях и ресторанах страны. Как заявил член совета по сельскохозяйственной и продовольственной политике Рамазан Бингель, половина завтраков, предоставляемых по системе, выбрасывается.