Турция может оставить постояльцев отелей без шведского стола

Власти Турции решили отказаться от привычного шведского стола в отелях и ресторанах страны, чтобы сократить количество пищевых отходов, сообщает Sabah. По информации газеты, совет по сельскохозяйственной и продовольственной политике представит соответствующий доклад президенту Реджепу Тайипу Эрдогану. Как заявил член совета Рамазан Бингель, половина завтраков, предоставляемых по системе «все включено», выбрасывается.

Отходы растут еще больше с увеличением количества людей. Например, трое-четверо могут легко наесться завтраком на двоих. <...> Еда, которую кладут на тарелку, но к которой не прикасаются, отправляется прямо в мусор, — отметил он.

По словам Бингеля, система all inclusive в отелях может быть пересмотрена в пользу а la carte. В рамках такой системы постояльцы будут заказывать лишь столько еды, сколько действительно готовы съесть. По данным Турецкого фонда по предотвращению появления отходов, в стране ежегодно выбрасывается в среднем 23 млн тонн продуктов питания, а около 35% в фруктов и овощей пропадают, так и не попав на стол.

Ранее глава Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе заявила, что Турция в этом году достигла потолка цен на туризм. По ее словам, если их повысить еще больше, туристический поток в страну может совсем рухнуть. При этом республика по-прежнему удерживает пальму первенства среди выездных направлений в России.