10 августа 2025 в 15:24

В АТОР спрогнозировали резкое падение туристического потока в Турции

АТОР: пиковые цены на отдых в Турции рискуют обрушить турпоток

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Турция в этом году достигла потолка цен на туризм, такое мнение в эфире радиостанции «Говорит Москва» высказала глава Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе. По ее словам, если их повысить еще больше, туристический поток в страну может совсем рухнуть.

Турция в этом году в июле не подняла цены, во всяком случае для российского рынка, потому что создалось абсолютное ощущение, что если цены поднять, то поток начнет падать, — сказала Ломидзе.

Она добавила, что Турция по-прежнему удерживает пальму первенства среди выездных направлений в России. При этом максимальное подорожание цен наблюдается именно в августе, поскольку на данный период как раз приходится основной поток туристов.

Ранее эксперты финансового маркетплейса «Выберу.ру» обратили внимание, что почти каждый пятый россиянин этим летом предпочел нестандартный отдых. Среди респондентов 25% выбрали ретриты в горах, а 22% отправились в удаленные деревни без интернета. При этом наибольший интерес у таких туристов вызвали Кавказ и Алтай.

АТОР
туризм
туристы
Турция
