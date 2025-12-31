Новый год — 2026
Жителей замерзающего российского поселка будут отогревать пушками

В лишенную тепла Атамановку доставят тепловые пушки на время устранения аварии

Ликвидация порыва теплотрассы в Атамановке Ликвидация порыва теплотрассы в Атамановке Фото: t.me/zabmchs*
В лишенный тепла поселок Атамановка Забайкальского края доставят тепловые пушки для временного обогрева жителей после аварии на тепломагистрали, сообщило главное управление МЧС России по региону. По данным ведомства, их привезет аэромобильная группировка спасателей.

Для поддержки граждан и предотвращения переохлаждения в социальных объектах и домах в поселок направлена аэромобильная группировка ГУ МЧС России по Забайкальскому краю. Спасатели доставят в поселок тепловые пушки, — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что прорыв трубы диаметром 400 миллиметров, произошедший 30 декабря, оставил без отопления 39 многоквартирных домов, где проживают почти 2,5 тысячи человек, в том числе 837 детей, а также школу и два детских сада. Для замены поврежденного десятиметрового участка проводятся масштабные ремонтные работы.

В ликвидации последствий аварии задействованы 32 человека и шесть единиц техники. Работы планируется завершить к 15:00 местного времени 31 декабря. Согласно прогнозам, утром в среду в Атамановке было -33 градуса, днем температура поднялась до -29 градусов.

Ранее сообщалось, что прокуратура Пермского края проверит работу коммунальных служб после отключения отопления в доме на улице 20-летия Победы в Соликамске во время анормальных морозов. По предварительным данным, из-за аварии на теплосетях отопление частично пропало сразу в нескольких квартирах.

