Российские туристы развязали «шезлонговую войну»

Российские туристы жалуются на круглосуточно занятые шезлонги у бассейнов в отелях и на пляжах в Турции и Египте, сообщает Telegram-канал SHOT. По словам отдыхающих, даже в шесть утра лежаки оказываются накрыты полотенцами, указывающими, что место занято.

Издание отмечает, что больше всего туристы недовольны двумя типами людей — теми, кто скидывает чужое полотенце и занимает лежак, и теми, кто кладет свои вещи на него еще с вечера. «Шезлонговая война» дошла до того, что отдыхающие устраивают рейды, выходя по ночам и сбрасывая полотенца с «забронированных» мест.

