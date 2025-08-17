Переговоры Путина и Трампа на Аляске
17 августа 2025 в 11:40

Российские туристы развязали «шезлонговую войну»

Российские туристы в отелях Турции и Египта жалуются на занятые шезлонги

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Российские туристы жалуются на круглосуточно занятые шезлонги у бассейнов в отелях и на пляжах в Турции и Египте, сообщает Telegram-канал SHOT. По словам отдыхающих, даже в шесть утра лежаки оказываются накрыты полотенцами, указывающими, что место занято.

Издание отмечает, что больше всего туристы недовольны двумя типами людей — теми, кто скидывает чужое полотенце и занимает лежак, и теми, кто кладет свои вещи на него еще с вечера. «Шезлонговая война» дошла до того, что отдыхающие устраивают рейды, выходя по ночам и сбрасывая полотенца с «забронированных» мест.

Ранее российские отдыхающие сообщили о массовых укусах песчаных блох на популярных китайских курортах. Особенно остро проблема проявилась в бухте Дадунхай города Санья на острове Хайнань, где большинство туристов, отдыхавших на песке или полотенцах, обнаружили на ногах болезненные укусы.

Ранее появилась информация, что власти Турции решили отказаться от привычного шведского стола в отелях и ресторанах страны. Как заявил член Совета по сельскохозяйственной и продовольственной политике Рамазан Бингель, половина завтраков, предоставляемых по системе, выбрасывается.

Турция
Египет
отели
жалобы
отдых
Дальше
