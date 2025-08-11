Опасные паразиты атаковали российских туристов на курортах Китая SHOT: россияне массово жалуются на укусы песчаных блох на пляжах Китая

Российские отдыхающие сообщают о массовых укусах песчаных блох на популярных китайских курортах, передает Telegram-канал SHOT. Особенно остро проблема проявилась в бухте Дадунхай города Санья на острове Хайнань, где большинство туристов, отдыхавших на песке или полотенцах, обнаружили на ногах болезненные укусы.

Пострадавшие описывают нестерпимый зуд, который усиливается ночью, лишая сна, говорится в сообщении. Укусы этих паразитов могут стать причиной развития кожных заболеваний — тунгиоза или саркопсиллеза. Медики рекомендуют обязательно дезинфицировать места укусов, а при появлении осложнений — незамедлительно обращаться за медицинской помощью. Параллельно местные власти фиксируют рост случаев лихорадки чикунгунья, переносимой комарами, что создает дополнительную опасность для отдыхающих.

Ранее врач-вирусолог Виктор Зуев сообщил, что основным признаком лихорадки чикунгунья является интенсивная суставная боль. К характерным проявлениям также относятся кожные высыпания и повышение температуры тела до 40 градусов. Эксперт отметил, что, хотя инфекция редко вызывает смертельные случаи, особую осторожность следует проявлять женщинам в период беременности и людям пожилого возраста.