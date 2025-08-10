Медик назвал необычный симптом нового вируса

Главным симптомом новой опасной лихорадки чикунгунья стала сильная боль в суставах, сообщил aif.ru врач-вирусолог Виктор Зуев. По его словам, также может появиться сыпь.

Медик добавил, что чикунгунья в переводе с китайского означает «быть согнутым», в данном случае — от боли. При этом также поднимается температура до 40 градусов. Чаще всего вирус не приводит к летальному исходу, однако беременным женщинам и пенсионерами лучше проявить осторожность и избегать заражения, подчеркнул специалист.

Ранее эпидемиолог Андрей Сахаров раскрыл страшные последствия китайской лихорадки чикунгунья — она вызывает боль в суставах, которая может сохраняться на протяжении нескольких месяцев или даже лет. Он отметил, что заболевание редко приводит к летальным исходам — как правило, они связаны с осложнениями или сопутствующими болезнями.

Тем временем директор исследовательского центра имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург объявил о начале создания вакцины от опасного китайского вируса в России. На разработку препарата потребуется два года.