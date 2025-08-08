Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 августа 2025 в 09:33

Российские ученые создадут вакцину от опасной лихорадки из Китая

Гинцбург: РФ понадобится два года на создание вакцины от лихорадки чикунгунья

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Разработку вакцины от лихорадки чикунгунья начали в России, сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на директора исследовательского центра имени Н. Ф. Гамалеи Александра Гинцбурга. По его словам, лекарство от «болезни согнутых» появится не раньше чем через два года.

Отмечается, что институт подготовил заявку на проект по созданию вакцины. Ее разработку ведут сотрудники отдела по работе с вирусами, близкими к чикунгунье. Мощные вакцинные платформы, на базе которых можно быстро собрать этот препарат, уже существуют.

Как считает Гинцбург, теоретически лихорадка уже может быть завезена в Россию. Однако для того, чтобы она укоренилась здесь, нужны специальные условия для жизни комаров-переносчиков.

Ранее вирусолог Виктор Зуев заявил, что угроза локдауна в России из-за лихорадки чикунгунья, которая распространяется в Китае, маловероятна. По его словам, российские эпидемиологи в рамках предупредительных мер усилили контроль за въезжающими из КНР. Эксперт отметил, что россияне активно путешествуют, поэтому завоз вируса в страну теоретически возможен.

