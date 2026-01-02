Новый год — 2026
02 января 2026 в 15:07

Эрдоган обсудит с Трампом урегулирование конфликта на Украине

Реджеп Тайип Эрдоган Реджеп Тайип Эрдоган Фото: Mustafa Kaya/XinHua/Global Look Press
В понедельник, 6 января, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудит с американским главой Дональдом Трампом урегулирование конфликта на Украине, сообщает ТАСС. Разговор пройдет после саммита «коалиции желающих» в Париже, где от Турции участвует министр иностранных дел Хакан Фидан.

Я продолжаю контакты как с [президентом России Владимиром] Путиным, так и с Трампом. В понедельник в Париже состоится саммит «коалиции желающих», от моего имени в нем примет участие министр иностранных дел. Я в понедельник вечером вновь поговорю с Трампом, мы обсудим урегулирование на Украине, — сказал Эрдоган.

Ранее турецкий обозреватель Бюлент Эсиноглу заявил, что у Украины не осталось «козырей» для переговоров с Россией. По его мнению, диверсии на море и попытка атаки на резиденцию президента России — это единственное, на что сейчас способен Киев, так как ни армия, ни система обороны не представляют серьезной угрозы для Москвы.

Вместе с тем эксперт по международной безопасности Марк Эпископос заявил, что противники урегулирования на Украине пытаются убедить США в необходимости давления на Владимира Путина под предлогом его отказа от переговоров. По его мнению, подобные действия скрывают цинизм, поскольку реальные переговоры с Россией уже близки к завершению.

Турция
Украина
США
Дональд Трамп
Реджеп Эрдоган
переговоры
