Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
02 января 2026 в 14:53

Стало известно, откуда ВСУ запускали ракеты по центру Белгорода

Военэксперт Дандыкин: ВСУ могли бить по Белгороду HIMARS из-под Харькова

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети
Читайте нас в Дзен

ВСУ могли атаковать центр Белгорода с территории Харьковской области, предположил в беседе с NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, ВСУ могли применить реактивные снаряды HIMARS с кассетной боевой частью.

Скорее всего, ВСУ били по центру Белгорода из Харьковской области. Это самое ближнее. Если говорить о ракетах, то это HIMARS, скорее всего, а не Storm Shadow. Причем не ATACMS, а именно реактивные управляемые снаряды HIMARS с кассетной боевой частью, это мое мнение. Там 80 км, Белгород рядом. Подъехали, запустили и развернулись, — отметил Дандыкин.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что две мирные жительницы пострадали в результате ракетного удара ВСУ по центру Белгорода. По его словам, у одной женщины диагностировали черепно-мозговую травму, а у второй — осколочное ранение предплечья.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ВСУ утром 2 января снова атаковали город. По его словам, дежурными средствами противовоздушной обороны сбит один беспилотник, летевший в сторону столицы. На место падения обломков БПЛА выехали экстренные службы.

ВСУ
Белгород
Харьковская область
СВО
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Сальдо раскрыл, как украинцы на самом деле относятся к теракту ВСУ в Хорлах
Ирина Шейк опубликовала ультрарусские фото с Нового года в Нью-Йорке
Известная певица провела Новый год на больничной койке
«Сам себя загубил»: экс-футболист рассказал о скрытом потенциале Аршавина
Эрмитаж сделает вход бесплатным по случаю Рождества
Примирение с Бондарчуком, смена фамилии, СВО: как живет Паулина Андреева
Назван способ пресечь ракетные обстрелы Белгорода со стороны ВСУ
Смертельный инцидент в метро Казани привел к закрытию станций
Останки криптобизнесмена Новака и его жены вернули на родину
Медведев ответил «какому-то парню» из Финляндии после заявления о России
Эрдоган обсудит с Трампом урегулирование конфликта на Украине
«Практически все»: в Херсонской области раскрыли новые детали атаки ВСУ
Выросло число госпитализированных в Крыму пострадавших после атаки в Хорлах
Стало известно, откуда ВСУ запускали ракеты по центру Белгорода
Один иностранец пострадал при атаке ВСУ на Хорлы
Среди посетителей атакованного ВСУ кафе в Хорлах были приезжие
Зеленский предложил Буданову стать новым руководителем его офиса
Погода в Москве в субботу, 3 января: ждать ли сильных снегопадов и ветра
Пострадавшая при атаке на Херсонскую область скончалась в крымской больнице
На Украине осознали масштаб демографического кризиса
Дальше
Самое популярное
Мрачный прогноз из США и провал ВСУ в ДНР: новости СВО на вечер 31 декабря
Россия

Мрачный прогноз из США и провал ВСУ в ДНР: новости СВО на вечер 31 декабря

ВСУ устроили ужас под Херсоном, лютый ответ ВС РФ, арест Разина: что дальше
Россия

ВСУ устроили ужас под Херсоном, лютый ответ ВС РФ, арест Разина: что дальше

Семья подсела на это праздничное горячее «Полярная ночь» — свинина под сливочно-грибным небом. Сытно и по-домашнему
Общество

Семья подсела на это праздничное горячее «Полярная ночь» — свинина под сливочно-грибным небом. Сытно и по-домашнему

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.