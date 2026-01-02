Стало известно, откуда ВСУ запускали ракеты по центру Белгорода

ВСУ могли атаковать центр Белгорода с территории Харьковской области, предположил в беседе с NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, ВСУ могли применить реактивные снаряды HIMARS с кассетной боевой частью.

Скорее всего, ВСУ били по центру Белгорода из Харьковской области. Это самое ближнее. Если говорить о ракетах, то это HIMARS, скорее всего, а не Storm Shadow. Причем не ATACMS, а именно реактивные управляемые снаряды HIMARS с кассетной боевой частью, это мое мнение. Там 80 км, Белгород рядом. Подъехали, запустили и развернулись, — отметил Дандыкин.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что две мирные жительницы пострадали в результате ракетного удара ВСУ по центру Белгорода. По его словам, у одной женщины диагностировали черепно-мозговую травму, а у второй — осколочное ранение предплечья.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ВСУ утром 2 января снова атаковали город. По его словам, дежурными средствами противовоздушной обороны сбит один беспилотник, летевший в сторону столицы. На место падения обломков БПЛА выехали экстренные службы.