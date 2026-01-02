Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
02 января 2026 в 14:46

Пострадавшая при атаке на Херсонскую область скончалась в крымской больнице

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Жительница села Хорлы в Херсонской области, пострадавшая в результате атаки Вооруженных сил Украины, скончалась в Крыму, сообщили в Министерстве здравоохранения республики. За ее жизнь боролись врачи Джанкойской центральной районной больницы. Таким образом, число погибших при ударе по кафе выросло до 28.

Спасти женщину, ранее госпитализированную в ГБУЗ РК «Джанкойская центральная районная больница», не удалось, — заявили в ведомстве.

Уточняется, что всего в крымских больницах находятся 14 пострадавших при налете украинских дронов, в том числе несовершеннолетние. Один взрослый и один ребенок находятся в тяжелом состоянии. Всем пациентам оказывается необходимая медицинская помощь.

Украинские войска ударили БПЛА по кафе в Хорлах в новогоднюю ночь. Губернатор Херсонской области заявил, что в заведении было больше 100 человек.

Как сообщили в администрации Херсонской области, всем пострадавшим жителям села Хорлы выплатят от 250 до 750 тыс. рублей. Кроме того, семьи погибших получат по 1 млн рублей.

Крым
Херсонская область
пострадавшие
умершие
жертвы
смерти
ВСУ
БПЛА
беспилотники
дроны
теракты
