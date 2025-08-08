Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 августа 2025 в 09:20

Вирусолог оценил вероятность локдауна из-за опасной лихорадки в Китае

Вирусолог Зуев назвал маловероятным введение локдауна из-за лихорадки чикунгунья

Угроза локдауна в России из-за лихорадки чикунгунья, которая распространяется в Китае, маловероятна, заявил в разговоре с aif.ru вирусолог Виктор Зуев. По его словам, российские эпидемиологи в рамках предупредительных мер усилили контроль за въезжающими из КНР.

Эксперт отметил, что россияне активно путешествуют, поэтому завоз вируса в страну теоретически возможен. Тем не менее он подчеркнул, что всех прибывающих из КНР тщательно проверяют, что сводит риски распространения заболевания в РФ к минимуму.

После распространения лихорадки в Китае российские специалисты приняли серьезные меры и тщательно проверяют всех въезжающих из Китая, — пояснил он.

Зуев посоветовал всем путешественникам заранее проходить вакцинацию. Он также напомнил, что лихорадка чикунгунья является заболеванием, которое не передается от людей к людям — переносчиками являются комары.

Ранее эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко заявил, что вспышка лихорадки чикунгунья в южных провинциях Китая не требует закрытия российских границ. Он пояснил, что комары — переносчики этого заболевания не характерны для климата России.

