02 января 2026 в 14:35

Гагин сообщил о десятках предотвращенных ударов ВСУ по объектам в Крыму

Гагин: все праздничные дни ВСУ пытаются атаковать Крым и Севастополь

Ян Гагин Ян Гагин Фото: Личный архив советника главы ДНР Яна Гагина
Советник главы Донецкой Народной Республики, военный эксперт Ян Гагин сообщил NEWS.ru о многочисленных попытках ВСУ нанести удары по гражданским объектам в Крыму и Севастополе в предпраздничные и праздничные дни. Собеседник отметил, что ракеты в большинстве случаев противник «выпускает наугад», главная цель — посеять панику среди мирного населения.

За несколько дней до начала празднования наступления Нового года ВСУ регулярно по нескольку раз в сутки организовывали атаки по Крыму и Севастополю. То с помощью ракет, то с помощью беспилотных систем, рассчитанных на поражение гражданских объектов. Просто наугад летят в города Крыма и население Севастополя, — отметил Гагин, уточнив, что российские войска ПВО отбивают эти попытки.

Он добавил, что более массивные и прицельные удары по объектам в Крыму происходят после появления в акватории Черного моря самолетов-разведчиков стран НАТО. Это позволяет сделать вывод о деятельном участии стран запада в боевых действиях против России, уточнил собеседник.

Каждая атака на Крым и Севастополь, на Новороссийск предпринимается после того, как в небе над Черным морем в районе Крымского полуострова возникают самолеты-разведчики стран НАТО. Очень часто это американские самолеты-разведчики. И атакующие мирные города дроны и ракеты произведены, как правило, в странах НАТО. Я бы призвал начать действовать несколько жестче с ними, — заявил советник главы ДНР.

Он предположил, что противник и далее будет пытаться бить по городам России, а также продолжит устраивать диверсии в тылу. Это происходит в отместку за успехи ВС РФ в зоне СВО, где военнослужащие российской армии продолжают наступать по всей линии фронта, резюмировал Гагин.

Ранее он выразил мнение, что удары ВСУ по гостинице в Херсонской области в новогоднюю ночь являются ритуальным убийством. Эксперт добавил, что таким образом украинская власть пытается намеренно запугать мирных жителей.

Собеседник также пояснил, почему, по его мнению, украинским политикам во главе с президентом Владимиром Зеленским невыгоден мир с Россией. Страны Запада выделяют Киеву огромные деньги, при прекращении же боевых действий финансирование поступать не будет.

