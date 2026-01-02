Назван способ пресечь ракетные обстрелы Белгорода со стороны ВСУ

Пресечь ракетные обстрелы Белгорода со стороны ВСУ можно расширением буферной зоны, заявил военный эксперт Василий Дандыкин в комментарии NEWS.ru. Он пояснил, что речь идет о продвижении российских сил вглубь Сумской и Харьковской областей до 50 километров.
Пресечь атаки можно, если расширить зону безопасности по всей линии боевого соприкосновения. Сейчас идут боевые действия в Сумской и Харьковской областях. Это надо, хотя бы, километров на 50 вглубь пройти, — отметил военэксперт.
Дандыкин подчеркнул, что увеличение буферной зоны позволит значительно снизить риски для приграничных регионов. По его словам, такая мера может обеспечить дополнительную защиту от ракетных систем, в первую очередь от РСЗО HIMARS.
ВСУ ударили ракетами по центру Белгорода утром 2 января. Как заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, при атаке пострадали две мирные жительницы.
По словам главы региона, у одной женщины диагностировали черепно-мозговую травму, а у второй — осколочное ранение предплечья. Им оказывают всю необходимую медицинскую помощь, добавил Гладков.