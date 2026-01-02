Назван способ пресечь ракетные обстрелы Белгорода со стороны ВСУ Военэксперт Дандыкин призвал расширить буферную зону на фронте до 50 километров

Пресечь ракетные обстрелы Белгорода со стороны ВСУ можно расширением буферной зоны, заявил военный эксперт Василий Дандыкин в комментарии NEWS.ru. Он пояснил, что речь идет о продвижении российских сил вглубь Сумской и Харьковской областей до 50 километров.

Пресечь атаки можно, если расширить зону безопасности по всей линии боевого соприкосновения. Сейчас идут боевые действия в Сумской и Харьковской областях. Это надо, хотя бы, километров на 50 вглубь пройти, — отметил военэксперт.

Дандыкин подчеркнул, что увеличение буферной зоны позволит значительно снизить риски для приграничных регионов. По его словам, такая мера может обеспечить дополнительную защиту от ракетных систем, в первую очередь от РСЗО HIMARS.

ВСУ ударили ракетами по центру Белгорода утром 2 января. Как заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, при атаке пострадали две мирные жительницы.

По словам главы региона, у одной женщины диагностировали черепно-мозговую травму, а у второй — осколочное ранение предплечья. Им оказывают всю необходимую медицинскую помощь, добавил Гладков.