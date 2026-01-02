Новый год — 2026
02 января 2026 в 15:22

Назван способ пресечь ракетные обстрелы Белгорода со стороны ВСУ

Военэксперт Дандыкин призвал расширить буферную зону на фронте до 50 километров

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети
Пресечь ракетные обстрелы Белгорода со стороны ВСУ можно расширением буферной зоны, заявил военный эксперт Василий Дандыкин в комментарии NEWS.ru. Он пояснил, что речь идет о продвижении российских сил вглубь Сумской и Харьковской областей до 50 километров.

Пресечь атаки можно, если расширить зону безопасности по всей линии боевого соприкосновения. Сейчас идут боевые действия в Сумской и Харьковской областях. Это надо, хотя бы, километров на 50 вглубь пройти, — отметил военэксперт.

Дандыкин подчеркнул, что увеличение буферной зоны позволит значительно снизить риски для приграничных регионов. По его словам, такая мера может обеспечить дополнительную защиту от ракетных систем, в первую очередь от РСЗО HIMARS.

ВСУ ударили ракетами по центру Белгорода утром 2 января. Как заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, при атаке пострадали две мирные жительницы.

По словам главы региона, у одной женщины диагностировали черепно-мозговую травму, а у второй — осколочное ранение предплечья. Им оказывают всю необходимую медицинскую помощь, добавил Гладков.
