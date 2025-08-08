Эпидемиолог раскрыл страшное последствие лихорадки чикунгунья Врач Сахаров заявил, что после чикунгуньи боль в теле может быть несколько лет

У некоторых людей, заболевших лихорадкой чикунгунья, боль в суставах может сохраняться на протяжении нескольких месяцев или даже лет, заявил телеканалу «Краснодар» эпидемиолог Андрей Сахаров. Он отметил, что заболевание редко приводит к летальным исходам — как правило, они связаны с осложнениями или сопутствующими болезнями.

В большинстве случаев лихорадка чикунгунья протекает как самоограничивающееся заболевание. Это означает, что иммунная система человека успешно справляется с вирусом, и в течение нескольких недель наступает выздоровление, — рассказал Сахаров.

Он добавил, что чикунгунья имеет инкубационный период от четырех до восьми дней, после чего она проявляется остро. Для заболевания характерны резкое повышение температуры до 40 градусов, сильные суставные боли и кожные высыпания.

Врач Андрей Осипов ранее предупредил, что лихорадка чикунгунья может попасть на территорию России с туристами из Китая. Он подчеркнул, что система может не распознать зараженных людей в инкубационном периоде.