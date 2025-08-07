Врач раскрыл главную угрозу лихорадки чикунгунья для россиян Врач Осипов заявил, что чикунгунью могут завезти в Россию туристы из Китая

Лихорадка чикунгунья может попасть на территорию России с туристами из Китая, заявил интернет-изданию «Подмосковье сегодня» врач Андрей Осипов. Он предупредил, что система может не распознать зараженных людей в инкубационном периоде.

Прямого заноса инфекции в страну пока нет, но занос возможен через туристов из Китая. Они могут быть в инкубационном периоде, и система периметра может не определить, что человек болеет, — отметил Осипов.

Он уточнил, что человек может быть носителем и распространять инфекцию. Врач добавил, что когда болезнь начинает проявляться, то человек сталкивается с температурой, высыпаниями, болями в животе и суставах.

Ранее сообщалось, что из-за вспышки лихорадки чикунгунья власти китайской провинции Гуандун вновь вводят ограничения, напоминающие времена COVID-19. Только в июле в городе Фошань зарегистрировано 7 тысяч случаев, а общее число заражений превысило 10 тысяч.