Китай вернул ограничения времен пандемии коронавируса

Из-за вспышки лихорадки чикунгунья власти китайской провинции Гуандун вновь вводят ограничения, напоминающие времена COVID-19, пишет Daily Mail. Только в июле в городе Фошань зарегистрировано 7000 случаев, а общее число заражений превысило 10 тысяч.

Власти требуют предъявлять документы при покупке симптоматических лекарств в аптеках, а данные покупателей передают в санслужбы. Некоторые города вводят меры для прибывших из Фошаня, рекомендуя двухнедельное наблюдение за здоровьем.

Чикунгунья вызывает резкий скачок температуры до 40 °C, сильные суставные и головные боли, тошноту, сыпь и слабость. Теплая и дождливая погода спровоцировала активное размножение комаров — переносчиков вируса. Он не передается от человека к человеку, только через укусы инфицированных комаров Aedes (тех же, что переносят денге и Зика). Летальных исходов в Китае пока нет.

По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, в 2025 году в мире было зарегистрировано 250 тысяч случаев заражения вирусом и 90 летальных исходов, — говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что вспышка лихорадки чикунгунья в Китае не окажет существенного влияния на производство новых iPhone 17. Несмотря на зарегистрированные 7000 случаев заболевания, угрозы для производственных мощностей Apple нет.