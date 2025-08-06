Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
06 августа 2025 в 16:48

Раскрыто влияние вспышки нового вируса на выпуск iPhone 17

AppleInsider: вирус чикунгунья в Китае не повлияет на выпуск iPhone 17

Рабочие на заводе, который производит технику Apple в Китае Рабочие на заводе, который производит технику Apple в Китае Фото: Wang Yishu/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Вспышка лихорадки чикунгунья в Китае не окажет существенного влияния на производство новых iPhone 17, сообщает специализированное издание AppleInsider. По данным журналистов, несмотря на зарегистрированные семь тысяч случаев заболевания, угрозы для производственных мощностей Apple нет.

Эксперты издания отмечают, что вирус чикунгунья, хотя и считается опасным, вряд ли приведет к новой пандемии. Ранее китайские СМИ выражали обеспокоенность возможными перебоями в работе заводов Foxconn, расположенных в провинции Гуандун.

Специалисты медиа также считают, что вирус не повлияет на производство смартфонов Apple, — подчеркивается в материале.

Как поясняют авторы, вирус передается исключительно через комаров, что снижает риски масштабного распространения. Кроме того, Apple с 2020 года диверсифицировала производственные цепочки, уменьшив зависимость от китайских поставщиков. Власти Китая уже приняли меры по локализации очага заболевания, госпитализировав зараженных.

Ранее сообщалось, что корпорация Apple повысит цены на iPhone в связи с высокими пошлинами и испорченными отношениями между Индией и США. Журналисты напомнили, что американский лидер Дональд Трамп пообещал Нью-Дели увеличить пошлины на ввоз индийских товаров за покупку нефти у России.

Китай
iPhone
Apple
технологии
вирусы
