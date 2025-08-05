iPhone 17 подорожает из-за Трампа и российской нефти Appleinsider: iPhone 17 подорожает из-за высоких пошлин на товары из Индии в США

Корпорация Apple повысит цены на iPhone в связи с высокими пошлинами и испорченными отношениями между Индией и США, сообщает Appleinsider. Журналисты напомнили, что американский лидер Дональд Трамп пообещал Нью-Дели увеличить пошлины на ввоз индийских товаров за покупку нефти у России.

IT-гигант надеялся избежать повышения себестоимости смартфонов, частично перенеся их производство из Китая в Индию. Поставки iPhone из этого региона оцениваются в $40 млрд (3,2 трлн рублей). Специалисты считают, что, если стороны не договорятся, Apple будет вынуждена ввести дополнительную пошлину на импорт устройств. Эти расходы корпорация переложит на потребителей, подняв цены.

В издании считают, что времени на маневры у Apple нет — производство iPhone 17 в Индии запланировано и должно начаться. Сторонники Трампа призывают компанию перенести производство на родину, чтобы избежать пошлин. Однако из-за дорогой рабочей силы в США и удаленности от компонентов это вряд ли произойдет.

Ранее инсайдеры сообщали, что Apple кардинально изменит дизайн iPhone 17 Pro. По данным утечек, смартфон получит горизонтальный модуль камер, занимающий верхнюю треть корпуса, а логотип сместят вниз. Производители аксессуаров уже начали адаптировать свои чехлы под новую компоновку, приостановив выпуск некоторых моделей.