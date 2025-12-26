Новый год — 2026
26 декабря 2025 в 12:19

Китай ввел новые санкции против США из-за Тайваня

Китай ввел санкции против 20 компаний США за продажи оружия Тайваню

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Китай ввел санкции в отношении нескольких оборонных американских компаний за продажи оружия Тайваню, заявили в Министерстве иностранных дел КНР. Там подчеркнули, что любая провокация с целью перейти черту в тайваньском вопросе будет решительно пресекаться китайской стороной.

В ответ на недавнее объявление США о крупномасштабных продажах оружия Тайваню, Китай <...> решил принять контрмеры против 20 американских компаний, связанных с военными, и 10 руководителей, — отметили в МИД.

Санкции затронут в том числе Northrop Grumman Systems Corporation, L3Harris Maritime Services, Boeing in St. Louis, Gibbs & Cox, Blue Force Technologies, Lazarus Enterprises и другие организации Соединенных Штатов. Решение вступает в силу 26 декабря.

Ранее сообщалось, что Госдепартамент США одобрил продажу Тайваню систем HIMARS за $4,05 млрд. Как уточнило Агентство по сотрудничеству в области обороны и безопасности (DSCA), сделка служит национальным интересам Вашингтона и соответствует законодательству страны.

До этого стало известно, что предотвращение возможного вооруженного конфликта в районе Тайваня обозначено в качестве одной из ключевых задач американской политики. В Стратегии национальной безопасности США говорится, что сдерживание должно достигаться в идеале через сохранение военного превосходства.

Китай
санкции
США
Тайвань
