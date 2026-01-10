Правительство утвердило список болезней, которые будут лечить бесплатно Бесплатная помощь в России будет оказываться более чем по 20 видам заболеваний

Бесплатная медицинская помощь в России в 2026 году будет предоставляться более чем по 20 видам заболеваний и состояний, следует из постановления кабмина. Перечень диагнозов, по которым лечение осуществляется за счет государства, остался тем же, что и годом ранее.

В список включены инфекционные и паразитарные заболевания, новообразования, болезни эндокринной и нервной систем, патологии крови и системы кровообращения, кожи и костно-мышечной системы, органов зрения и слуха, дыхательной и пищеварительной систем, а также заболевания полости рта за исключением зубного протезирования и болезни мочеполовой сферы.

Бесплатное оказание медицинской помощи сохранится при травмах, отравлениях, а также в период беременности, родов и проведения абортов. Кроме того, в перечень входят расстройства питания и нарушения обмена веществ, отдельные патологии иммунитета, врожденные аномалии и хромосомные отклонения, а также психические расстройства.

Ранее стало известно, что российские регионы с 2026 года смогут получать федеральные средства на закупку дорогостоящих лекарств для пациентов с редкими заболеваниями. В бюджете на эти цели в этом году зарезервировано 9 млрд рублей, в 2027 и 2028 годах — по 10 млрд рублей.