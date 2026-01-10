Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
10 января 2026 в 11:40

Правительство утвердило список болезней, которые будут лечить бесплатно

Бесплатная помощь в России будет оказываться более чем по 20 видам заболеваний

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Бесплатная медицинская помощь в России в 2026 году будет предоставляться более чем по 20 видам заболеваний и состояний, следует из постановления кабмина. Перечень диагнозов, по которым лечение осуществляется за счет государства, остался тем же, что и годом ранее.

В список включены инфекционные и паразитарные заболевания, новообразования, болезни эндокринной и нервной систем, патологии крови и системы кровообращения, кожи и костно-мышечной системы, органов зрения и слуха, дыхательной и пищеварительной систем, а также заболевания полости рта за исключением зубного протезирования и болезни мочеполовой сферы.

Бесплатное оказание медицинской помощи сохранится при травмах, отравлениях, а также в период беременности, родов и проведения абортов. Кроме того, в перечень входят расстройства питания и нарушения обмена веществ, отдельные патологии иммунитета, врожденные аномалии и хромосомные отклонения, а также психические расстройства.

Ранее стало известно, что российские регионы с 2026 года смогут получать федеральные средства на закупку дорогостоящих лекарств для пациентов с редкими заболеваниями. В бюджете на эти цели в этом году зарезервировано 9 млрд рублей, в 2027 и 2028 годах — по 10 млрд рублей.

здравоохранение
заболевания
здоровье
медицина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Опубликован календарь праздничных выходных в 2026 году
Президент Колумбии сделал заявление о мировой войне
Как обмануть желудок? Сытный крем-суп без калорий
В Норвегии придумали способ защитить Гренландию от Трампа
МЧС раскрыло секрет правильного вызволения авто из снега
У россиян стали «угонять» аккаунты на «Госуслугах» под видом капремонта
Стилист рассказала о главных тенденциях зимы 2025-2026
Главный аккорд стола: «Морская жемчужина» — нежнейший пирог с секретом
Россиянам раскрыли доступный способ восстановления после праздников
«Если Стармер добьется запрета»: в США подготовят ответный удар по Британии
Королевская семья Британии: новости, в Сеть слили «обнаженку» Миддлтон?
Индонезия заблокировала чат-бот Илона Маска в соцсети X
Ситуация в аэропортах РФ 10 января: проблемы с багажом, отмены рейсов
Российским туристам объяснили, как не подцепить блох в Индии
Российские начальники признались, что не могут без «Большого брата»
Взрывы под Краснодаром, раненые белгородцы: как ВСУ атакуют РФ 10 января
ВСУ за сутки лишились свыше тысячи солдат на всех участках СВО
Микроавтобус с пассажирами влетел в грузовик на скользкой трассе
Полиция Украины мародерствовала после удара ВСУ по Красноармейску
Россия поразила объекты ВПК Украины
Дальше
Самое популярное
Подсела на легкие ужины, теперь регулярно готовлю по этому рецепту: конвертики с творогом
Общество

Подсела на легкие ужины, теперь регулярно готовлю по этому рецепту: конвертики с творогом

Забудьте про жареную картошку! Леплю из пюре котлетки с яичной начинкой. Простой ужин, который все обожают
Общество

Забудьте про жареную картошку! Леплю из пюре котлетки с яичной начинкой. Простой ужин, который все обожают

Если завалялась баночка тунца, приготовьте этот салат «Праздничный»: скрасит скучные будни
Общество

Если завалялась баночка тунца, приготовьте этот салат «Праздничный»: скрасит скучные будни

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.