30 декабря 2025 в 04:47

Экс-мэр Ярославля выйдет из исправительной колонии

ТАСС: бывший мэр Ярославля Урлашов выйдет из ИК-1 Твери перед Новым годом

Экс-глава Ярославля Евгений Урлашов, осужденный за коррупцию, будет освобожден из исправительной колонии № 1 в Твери 30 декабря, сообщил ТАСС источник, близкий к его окружению. Он находился в неволе 12,5 года.

Дата освобождения наступает перед праздниками, так как официальный срок отбывания наказания по постановлениям судов истекает 2 января 2026 года, который является праздничным днем. Согласно правилам УФСИН, в таких случаях осужденный выходит на свободу в предшествующий рабочий день.

Евгений Урлашов освободится из ИК-1 30 декабря, — сказал собеседник агентства.

Бывший политик был приговорен в августе 2016 года Кировским районным судом Ярославля к колонии строгого режима и штрафу в 60 млн рублей по обвинению в получении крупных взяток. Свой срок он отбывал сначала в колонии в Рыбинске, а с сентября 2022 года – в Твери. Его попытки получить помилование, смягчение наказания или УДО ранее отклонялись судами. По данным наблюдательной комиссии, за время нахождения в ИК-1 на Урлашова жалоб не поступало.

Ранее сообщалось, что бывшую начальницу Управления капитального строительства администрации Перми Ирину Чиркову повторно признали виновной в получении взятки в размере 5,45 млн рублей. Несмотря на апелляцию и попытки оспорить обвинения, суд вновь назначил ей шесть лет колонии общего режима.

