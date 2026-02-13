Зимняя Олимпиада — 2026
13 февраля 2026 в 06:02

Суд огласил приговор фигурантам дела о пожаре в хабаровском театре

Виновники пожара на стройке музтеатра в Хабаровске получили 6 лет и 10 месяцев

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru
В Центральном районном суде Хабаровска 13 февраля завершился процесс по резонансному делу о возгорании в краевом академическом музыкальном театре, передает РИА Новости. Экс-начальник участка компании «Антикор ДВ» Андрей Ивандиков и сварщик Достон Хайдаров получили шесть лет и 10 месяцев тюрьмы соответственно.

Судья признал Ивандикова виновным в организации незаконной миграции и нарушении правил безопасности при строительных работах. Хайдарова — виновным в неосторожном уничтожении имущества. Кроме того, суд сохранил арест на счета и здания компании «Антикор ДВ», а также на автомобили, принадлежащие директору Миргазису Мансурову и владельцу фирмы Евгению Мансурову.

Трагедия произошла 3 октября 2024 года. Из-за нарушений техники безопасности во время сварки огонь охватил 4 тыс. квадратных метров театра. В результате обрушились фасад и наружная стена здания, взорвались четыре газовых баллона. Пострадала женщина, которую госпитализировали.

Ранее стало известно, что два человека погибли при пожаре на территории конюшни в городе Сысерти Свердловской области вечером 11 февраля. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

суды
Хабаровск
пожары
тюрьма
