Женщина увидела в нашествии блох демонический ритуал Жительница США заявила, что ее дом атаковали блохи из-за демонов

Жительница США написала на Reddit, что в последнее время страдает от нашествия блох в своем доме. По мнению 59-летней женщины, это связано с активностью демонов.

Я подумала, что это может быть что-то демоническое, — написала женщина.

Американка рассказала, что живет вместе с кошками и мужем, который «вот-вот сойдет с ума». Пользователи посоветовали женщине обратиться к специалистам и провести дезинфекцию в доме.

Ранее жители дома в Балашихе пожаловались на массовое появление блох в квартирах. Раньше насекомые обитали в подвале пятиэтажки по улице Терешковой. УК решила вытравить паразитов, после чего они заполонили квартиры — поселились в тапках, матрасах и мебели.

До этого жители Краснодарского края столкнулись с массовым нашествием мраморных клопов, которых еще называют жуками-вонючками. Вредители проникли в дома, квартиры и машины и теперь доставляют серьезные неудобства. Ареал их распространения широк: от Анапы и Сочи до Апшеронского и Северского районов. Насекомые ищут укрытие на зиму, спасаясь от похолодания.