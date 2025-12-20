Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
20 декабря 2025 в 13:54

Женщина увидела в нашествии блох демонический ритуал

Жительница США заявила, что ее дом атаковали блохи из-за демонов

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Жительница США написала на Reddit, что в последнее время страдает от нашествия блох в своем доме. По мнению 59-летней женщины, это связано с активностью демонов.

Я подумала, что это может быть что-то демоническое, — написала женщина.

Американка рассказала, что живет вместе с кошками и мужем, который «вот-вот сойдет с ума». Пользователи посоветовали женщине обратиться к специалистам и провести дезинфекцию в доме.

Ранее жители дома в Балашихе пожаловались на массовое появление блох в квартирах. Раньше насекомые обитали в подвале пятиэтажки по улице Терешковой. УК решила вытравить паразитов, после чего они заполонили квартиры — поселились в тапках, матрасах и мебели.

До этого жители Краснодарского края столкнулись с массовым нашествием мраморных клопов, которых еще называют жуками-вонючками. Вредители проникли в дома, квартиры и машины и теперь доставляют серьезные неудобства. Ареал их распространения широк: от Анапы и Сочи до Апшеронского и Северского районов. Насекомые ищут укрытие на зиму, спасаясь от похолодания.

США
блохи
насекомые
нашествия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Кремле рассказали о планах Путина на новогодние праздники
Пенсионерка не смогла вернуть проданную «однушку» по «схеме Долиной»
Онколог ответил, почему операция могла не спасти Лобоцкого от рака
Путину вручили целую корзину с выпечкой из пекарни «Машенька»
Сильная метель и холод до –25? Погода в Москве в выходные: чего ждать
Белоусов принял участие в новогодней «Елке желаний»
Названо место прощания с актером Лобоцким
Звезда YouTube Пол уехал в больницу с тяжелой травмой после боя с Джошуа
Очевидцы засняли охваченное огнем кафе в Киеве
Лавров рассказал об одном предложении России странам Африки
Минюст США завершил публикацию материалов по делу Эпштейна
ФИФА переписала гол 20-летней давности на Кержакова
В Киеве раскрыли, во сколько обойдутся Украине выборы
Виктория Боня восхитилась дочкой из-за мышления миллионера
Россиянам дали прогноз по ценам на жилье
Россиянин выследил и зарезал молодую стюардессу в одном из отелей в Дубае
В МИД сообщили о попытках ВСУ создать «зону убийств» в Курском приграничье
Молодая пара разбилась в ДТП из-за уходившего от погони пьяного водителя
В МИД РФ сообщили о преступных приказах командования ВСУ в Курской области
Женщина увидела в нашествии блох демонический ритуал
Дальше
Самое популярное
Однозначно буду готовить салат «Курочка-умничка» на Новый год: сочетание продуктов — фантастическое
Общество

Однозначно буду готовить салат «Курочка-умничка» на Новый год: сочетание продуктов — фантастическое

С ними никакие салаты не нужны: топ-3 начинок для тарталеток, которые сметают со стола первыми
Общество

С ними никакие салаты не нужны: топ-3 начинок для тарталеток, которые сметают со стола первыми

Печем всего один корж и получаем обалденный печеночный рулет: гораздо проще, чем готовить торт
Общество

Печем всего один корж и получаем обалденный печеночный рулет: гораздо проще, чем готовить торт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.