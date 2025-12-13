Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
13 декабря 2025 в 05:15

Почему снится блоха: значение по популярным сонникам

К чему снятся блохи К чему снятся блохи Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Блоха во сне символизирует мелкие неприятности и назойливые обстоятельства в реальной жизни. Подобный сон — это предупреждение об обманах, раздражении или проблемах в общении с окружающими. Он указывает на необходимость контролировать свои эмоции и быть внимательнее к мелочам.

  • Избавиться от блох — к решению проблем и наступлению периода спокойствия.

  • Кусающие, беспокоящие блохи — к необходимости обратить внимание на окружение и здоровье.

Для мужчины блоха во сне может означать предательство со стороны близкого человека или конкурента. Такой сон призывает к осторожности и избеганию конфликтов. В работе возможны мелкие неудачи, которые потребуют терпения и внутренней силы.

Для женщины увидеть блоху во сне — знак тревог и неуверенности в себе. Видение напоминает о важности укрепления самооценки. Также оно может указывать на мелкие бытовые неприятности. Важно не забывать заботиться о себе и не позволять мелочам портить настроение.

Ранее мы выяснили, к чему снится потоп в квартире.

блохи
паразит
сонник
сновидения
сны
Елизавета Макаревич
Е. Макаревич
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Совфеде дали совет, как увеличить пенсию на десятки процентов
Россиянам пригрозили штрафами за размещение гирлянды на фасадах домов
Силы ПВО отразили атаку дронов ВСУ на российский регион
Быстрые шарики из риса и крабовых палочек: шедевр на Новый год за 5 минут
В деле о пропаже семьи Усольцевых озвучена новая версия
Юрист назвал необычный способ защиты при регистрации арендаторов-мигрантов
Украинский Leopard пал в районе Константиновки
Евросоюзу предсказали распад после кражи активов России
Океан во сне: знак перемен, эмоций и глубинных изменений
Украинцы допустили смену власти Зеленского на военную диктатуру
«Это смешно»: уровень подготовки ВСУ к боям назвали критически низким
Для людей со вкусом: намазка из сыра и инжира на бутерброды
Россиянам рассказали, чем грозит украшение подъездов цветами в горшках
Гороскоп 13 декабря: кого ожидают перемены? кому пора избавиться от хлама?
«Мешок на голову и наручники»: россиянка рассказала о задержании во Франции
Почему снится блоха: значение по популярным сонникам
Роспотребнадзор озвучил, как правильно выбрать гирлянды на елку
Группы ВСУ массово бегут из пригорода Северска
Перечислены группы повышенного риска для гонконгского гриппа
Покинувший РФ музыкант продает иностранцам вино со своим автографом
Дальше
Самое популярное
Картошку на праздники больше не запекаю просто так, делаю из нее гармошку с грибами: чудо-гарнир
Общество

Картошку на праздники больше не запекаю просто так, делаю из нее гармошку с грибами: чудо-гарнир

С этим салатом вся семья полюбила морскую капусту: «Мореход» с крабовыми палочками — он универсальный, хоть на ужин, хоть на Новый год
Общество

С этим салатом вся семья полюбила морскую капусту: «Мореход» с крабовыми палочками — он универсальный, хоть на ужин, хоть на Новый год

Колбасе конец! Ваш новый хит — веганское оливье, которое понравится всем
Семья и жизнь

Колбасе конец! Ваш новый хит — веганское оливье, которое понравится всем

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.