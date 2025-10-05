Полчища жуков-вонючек атаковали российский регион

Жители Краснодарского края столкнулись с массовым нашествием мраморных клопов, которых еще называют жуками-вонючками, сообщает Telegram-канал Baza. Вредители проникают в дома, квартиры и машины, доставляя серьезные неудобства.

Ареал их распространения широк: от Анапы и Сочи до Апшеронского и Северского районов. Насекомые ищут укрытие на зиму, спасаясь от похолодания. Местные жители пытаются бороться с ними народными методами — собирают пылесосом, используют москитные сетки и эфирные масла, но эти меры малоэффективны.

Особую проблему представляет неприятный запах, который клопы выделяют для защиты. Эти выделения могут вызывать у людей аллергические реакции.

Ранее на территории Ботанического сада института ДВО РАН в Приморском крае был обнаружен редкий тропический клоп вида Plinachtus bicoloripes. Находка имеет важное научное значение, так как данный вид обычно обитает только в тропических и субтропических регионах Юго-Восточной Азии. Первые единичные особи этих насекомых были замечены исследователями еще в прошлом году. Питающиеся растительностью клопы совершенно не характерны для Дальневосточного региона России.