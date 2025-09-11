Празднование Дня города в Москве
11 сентября 2025 в 18:09

Редкое тропическое насекомое обнаружено в России

«Наука.рф»: в Приморье нашли тропического клопа Plinachtus bicoloripes

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Редкий тропический клоп вида Plinachtus bicoloripes был обнаружен на территории Ботанического сада-института ДВО РАН в Приморском крае, сообщает информационный портал «Наука.рф». Находка представляет значительный научный интерес, поскольку данный вид обычно обитает исключительно в тропических и субтропических регионах Юго-Восточной Азии.

Первые единичные особи этого насекомого были замечены исследователями еще в прошлом году. Клопы питаются растительностью и совершенно не характерны для дальневосточного региона России.

Заведующий Зоологическим музеем ДВФУ кандидат биологических наук Кирилл Остапенко предположил, что появление тропического вида может быть связано с климатическими изменениями, которые, вероятно, поспособствовали созданию благоприятных условий для насекомого.

Ранее телеканал BFMTV сообщал, что во Франции количество случаев заражения постельными клопами в июне 2025 года увеличилось на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такой рост объясняется, в частности, наступлением летнего сезона, который связан с повышенной активностью насекомых и усиленным перемещением людей.

Россия
Приморский край
клопы
насекомые
