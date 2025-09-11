Редкое тропическое насекомое обнаружено в России

Редкий тропический клоп вида Plinachtus bicoloripes был обнаружен на территории Ботанического сада-института ДВО РАН в Приморском крае, сообщает информационный портал «Наука.рф». Находка представляет значительный научный интерес, поскольку данный вид обычно обитает исключительно в тропических и субтропических регионах Юго-Восточной Азии.

Первые единичные особи этого насекомого были замечены исследователями еще в прошлом году. Клопы питаются растительностью и совершенно не характерны для дальневосточного региона России.

Заведующий Зоологическим музеем ДВФУ кандидат биологических наук Кирилл Остапенко предположил, что появление тропического вида может быть связано с климатическими изменениями, которые, вероятно, поспособствовали созданию благоприятных условий для насекомого.

