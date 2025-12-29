Свидлер похвалил российских шахматистов за выступление на ЧМ Свидлер признался, что доволен игрой Горячкиной и Артемьева на ЧМ по шахматам

Российский гроссмейстер Петр Свидлер в беседе с NEWS.ru признался, что очень доволен игрой Владислава Артемьева и Александры Горячкиной на чемпионате мира по рапиду. По его мнению, оба соотечественника показали достойные результаты.

Горячкина и Артемьев сыграли очень хорошо. Я очень доволен их выступлениями. Артемьев долго лидировал, но у шахматиста Магнуса Карлсена, как периодически бывает, случился хороший день, когда он выигрывает все партии. С этим трудно бороться, но ребята — молодцы. Я очень рад за Александру, потому что она показала хорошую ровную игру и заслуженно стала лучшей, — высказался Свидлер.

Ранее Горячкина впервые за свою карьеру стала победительницей чемпионата мира по рапиду, который проходит в Дохе. Она одержала победу над китаянкой Чжу Цзиньэр.

Тем временем Артемьев обыграл экс-чемпиона Карлсена в седьмом туре ЧМ по быстрым шахматам. Это позволило ему стать лидером чемпионата мира по рапиду.