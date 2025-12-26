Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
26 декабря 2025 в 17:52

Мужчина отпинал двух девушек на парковке и попал на видео

В Приморском крае ищут избившего двух девушек мужчину

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Житель Большого Камня в Приморском крае избил двух девушек на парковке, сообщили в управлении МВД России по региону. На опубликованных кадрах видно, как мужчина пинает потерпевших ногами. При этом в ведомстве отметили, что полиция пока не получала телефонограмм из медицинских учреждений по данному факту.

В ходе мониторинга социальных сетей полицейскими выявлена публикация о том, что в микрорайоне Солнечный Большого Камня неизвестный гражданин нанес телесные повреждения двум девушкам, — говорится в сообщении.

Правоохранительные органы региона уже начали оперативно-розыскные мероприятия. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также личность нападавшего.

Ранее в Благовещенске молодой человек лишился глаза после конфликта из-за громкой музыки. Он сделал замечание мужчине, сидевшему в автомобиле на парковке с включенными на полную мощность колонками, что привело к драке и тяжелой травме. От удара пострадавший получил тяжелую контузию глазного яблока, разрыв склеры и выпадение внутренних оболочек, полностью ослепнув на левый глаз.

Приморский край
Приморье
избиения
нападения
пострадавшие
кадры
полиция
МВД
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Врачи пересадили женщине ухо на стопу
«Черт из табакерки»: рождественскую речь Зеленского сравнили с сатанизмом
На Украине верующие вступили в конфликт из-за Рождества
Европейская страна совершила крупнейший за 40 лет экспорт оружия
Свет как ресурс: почему естественное освещение важнее дизайнерского света
Девочка-подросток пережила выстрел в голову, но потеряла мать
Рецепт-находка для гурманов: кролик в красном вине с черносливом
Гладков рассказал о последствиях удара ВСУ по Белгородчине
Экс-посол США стал героем пранка Вована и Лексуса
«Ложь и фальшивки»: в Крыму предупредили о начале информационной атаки
Мантуров назвал причину снижения потока посетителей крупных ТЦ в России
В Ноябрьске у самолета нашли неисправность шасси после приземления
Сильнейший за всю зиму снегопад обрушился на Москву
В Санкт-Петербурге задержали более 70 членов проукраинской секты
«Переобулся в воздухе»: генерал о словах Зеленского про готовность к выборам
Почему заказчики требуют прозрачности на всех этапах строительства
Зеленский сообщил новые детали выборов на Украине
«Скажи, что любишь»: 45-летнюю педофилку отправили в тюрьму — подробности
Экс-заместителя губернатора Ростовской области арестовали заочно
В Генконсульстве раскрыли, пострадали ли россияне при теракте в Израиле
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола
Семья и жизнь

Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие
Семья и жизнь

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года
Семья и жизнь

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.