Мужчина отпинал двух девушек на парковке и попал на видео В Приморском крае ищут избившего двух девушек мужчину

Житель Большого Камня в Приморском крае избил двух девушек на парковке, сообщили в управлении МВД России по региону. На опубликованных кадрах видно, как мужчина пинает потерпевших ногами. При этом в ведомстве отметили, что полиция пока не получала телефонограмм из медицинских учреждений по данному факту.

В ходе мониторинга социальных сетей полицейскими выявлена публикация о том, что в микрорайоне Солнечный Большого Камня неизвестный гражданин нанес телесные повреждения двум девушкам, — говорится в сообщении.

Правоохранительные органы региона уже начали оперативно-розыскные мероприятия. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также личность нападавшего.

Ранее в Благовещенске молодой человек лишился глаза после конфликта из-за громкой музыки. Он сделал замечание мужчине, сидевшему в автомобиле на парковке с включенными на полную мощность колонками, что привело к драке и тяжелой травме. От удара пострадавший получил тяжелую контузию глазного яблока, разрыв склеры и выпадение внутренних оболочек, полностью ослепнув на левый глаз.