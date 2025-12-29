Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
29 декабря 2025 в 12:12

Мужчина расчленил знакомую и раскидал останки по городу

Под Тюменью мужчина убил знакомую и попытался спрятать останки в разных районах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В Тюменской области в городе Ялуторовске мужчину заподозрили в убийстве и расчленении 58-летней знакомой, с которой он распивал алкогольные напитки, передает СУ СК по региону. Пытаясь замести следы преступления, обвиняемый решил избавиться от останков убитой. Позже части тела нашли местные жители.

Обвиняемый распивал спиртные напитки со своей 58-летней в квартире, расположенной по улице Заводской в городе Ялуторовске. В процессе застолья между ними возникла конфликтная ситуация, вследствие которой обвиняемый причинил женщине смертельные травмы головы, — говорится в публикации.

Как пишет 72.RU, фрагменты тела мужчина вывез и оставил в разных районах Ялуторовска. Часть из них обнаружили вблизи реки. В настоящее время подозреваемый находится под стражей. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Норильске 35-летняя многодетная мать ушла из дома, оставив на несколько дней четверых детей. В результате пятимесячный мальчик умер от истощения. Старшая дочь Анны сообщила журналистам, что до весны 2025 года семья жила нормально. С конца сентября женщина стала приезжать раз в три-четыре дня привозить две пачки макарон и банку тушенки.

расчленения
убийства
Тюмень
останки
