Мужчина расчленил знакомую и раскидал останки по городу Под Тюменью мужчина убил знакомую и попытался спрятать останки в разных районах

В Тюменской области в городе Ялуторовске мужчину заподозрили в убийстве и расчленении 58-летней знакомой, с которой он распивал алкогольные напитки, передает СУ СК по региону. Пытаясь замести следы преступления, обвиняемый решил избавиться от останков убитой. Позже части тела нашли местные жители.

Обвиняемый распивал спиртные напитки со своей 58-летней в квартире, расположенной по улице Заводской в городе Ялуторовске. В процессе застолья между ними возникла конфликтная ситуация, вследствие которой обвиняемый причинил женщине смертельные травмы головы, — говорится в публикации.

Как пишет 72.RU, фрагменты тела мужчина вывез и оставил в разных районах Ялуторовска. Часть из них обнаружили вблизи реки. В настоящее время подозреваемый находится под стражей. Возбуждено уголовное дело.

