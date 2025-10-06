Многоквартирный дом в Подмосковье захватили насекомые-паразиты

Жители дома в Балашихе пожаловались на массовое появления блох в квартирах, передает Telegram-канал Baza. По информации авторов, раньше насекомые обитали в подвале пятиэтажки по улице Терешковой.

УК решила вытравить паразитов, после чего они заполонили квартиры. Теперь блохи поселились в тапках, матрасах и мебели местных жителей. Также очевидцы замечали паразитов на своей одежде в транспорте. При этом в управляющей компании владельцам квартир предлагается провести дезинсекцию за свой счет, добавили в канале.

Ранее жители Краснодарского края столкнулись с массовым нашествием мраморных клопов, которых еще называют жуками-вонючками. Вредители проникли в дома, квартиры и машины, доставляя серьезные неудобства. Ареал их распространения широк: от Анапы и Сочи до Апшеронского и Северского районов. Насекомые ищут укрытие на зиму, спасаясь от похолодания.

До этого в центральных и южных регионах России наблюдалось массовое нашествие хищных божьих коровок. Причиной стало увеличение популяции тли, она составляет основу питания этих насекомых.