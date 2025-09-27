Хищные божьи коровки атакуют регионы России

В центральных и южных регионах России наблюдается массовое нашествие хищных божьих коровок, сообщает Telegram-канал Baza. Насекомые активно проникают в частные дома и квартиры.

Энтомолог Владимир Турицин объяснил, что Москва, Сочи, Анапа, Новороссийск и Краснодар столкнулись с нападением опасных божьих коровок-арлекинов. Данный вид образует крупные колонии и захватывает жилые помещения в поисках теплых мест. Причиной нашествия стало увеличение популяции тли, она составляет основу питания этих насекомых.

Ранее в Китае погибли семилетний мальчик и его двухлетняя сестра, дети подверглись нападению большого роя ос и получили более тысячи укусов. В момент происшествия с детьми находилась их бабушка, поскольку родители работали в другом регионе страны.

До этого на территории Ботанического сада института ДВО РАН в Приморском крае был обнаружен редкий тропический клоп вида Plinachtus bicoloripes. Находка имеет важное научное значение, так как данный вид обычно обитает только в тропических и субтропических регионах Юго-Восточной Азии. Первые единичные особи этих насекомых были замечены исследователями еще в прошлом году. Питающиеся растительностью клопы совершенно не характерны для дальневосточного региона России.