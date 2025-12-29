Новый год — 2026
С пряным загаром: курица в духовке с апельсинами — вкус божественный

Готовим «Апельсиновый восторг» — курицу в духовке. Интересный рецепт горячего ищите в материале NEWS.ru!

Итак, возьмите целую курочку (1,5–2 кг), нашпигуйте дольками 2 апельсинов и веточками розмарина. Натрите смесью из 2 ст. л. оливкового масла, 1 ст. л. меда, 1 ч. л. паприки, соли и перца.

Уложите птицу на подушку из корнеплодов: 3 моркови, 2 луковицы и 1 корень сельдерея, нарезанных крупно. Полейте соком еще одного апельсина и 100 мл белого вина.

Держите курицу в духовке 1,5 часа при 180 градусах, каждые полчаса поливая соком из формы. За 10 минут до финиша смажьте мясо горчицей с медом для глянцевой корочки.

Ароматная, с цитрусовой нежностью и хрустящей кожей — эта курица в духовке затмит любое праздничное блюдо! Общее «ах!» вырвется у гостей при первом кусочке. Смакуйте и не забудьте занести этот рецепт в свои телефонные заметки.

Ранее NEWS.ru публиковал рецепт куриных котлет для детей.

