18 декабря 2025 в 13:16

«Елочные шарики»: рецепт куриных котлет для детей на Новый год

Приготовьте ребенку на Новый год легкие и полезные куриные котлеты «Елочные шарики». Устройте совместную готовку, чтобы малышу было интереснее!

Возьмем 500 граммов нежного куриного фарша, добавим одно яйцо, две столовые ложки манки, половину мелко тертой луковицы и три ложки тертого кабачка для сочности. Сформируем маленькие круглые мясные шарики. Обжарим куриные котлеты из фарша на оливковом масле до румяной корочки или запечем в духовке для легкости.

И самое интересное — превратим куриные котлеты в елочные игрушки! Тонкие полоски моркови и сыра повтыкаем сверху. И готово!

Ранее NEWS.ru писал, как приготовить пирожки из слоеного теста с капустой.

Алина Ясинская
А. Ясинская
