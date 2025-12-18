Новый год-2026
18 декабря 2025 в 14:13

Жители Николаевска-на-Амуре пожаловались на обилие сугробов

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Жители Николаевска-на-Амуре пожаловались на множество сугробов, которые никто не убирает, сообщает 360.ru со ссылкой на слова очевидцев. В администрации отметили, что населенные пункты пострадали из-за циклона — в нескольких домах повредились крыши.

Мы никогда не готовы к зиме, она внезапно приходит, — рассказал один из жителей города.

По сообщениям горожан, подъезды домов завалены почти до козырька, а снегоуборочная техника работает не в полную силу. Также жители отмечают, что убранный с дорог снег лежит вдоль дорог, образуя огромные сугробы.

Ранее метеоролог Татьяна Позднякова рассказала, что Охотоморский циклон, из-за которого задержали вылеты более чем для 200 пассажиров в аэропорту Хабаровска, утихнет только к выходным. По ее словам, непогода отходит на восток, а атмосферное давление в регионе постепенно вырастает.

