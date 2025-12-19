Развел людей на 40 млн и сбежал на Украину: в Хабаровске накрыли ОПГ врачей

В Хабаровске на протяжении нескольких лет работала фальшивая клиника. По данным СМИ, ее сотрудники убеждали людей, что им надо срочно лечиться, иначе будет поздно, и заставляли оформлять кредиты на дорогостоящее лечение. Один из мошенников сбежал на Украину вместе с деньгами. Подробности истории — в материале NEWS.ru.

Как лжеврачи похищали деньги у жителей Хабаровска

В Хабаровске направлено в суд уголовное дело о мошенничестве при оказании медицинских услуг, сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры. По версии следствия, с октября 2016 года по февраль 2019-го в краевом центре действовала организованная группа, созданная с целью хищения денежных средств граждан под предлогом избавления от придуманных болезней.

«В обязанности одного из его участников входил первичный прием клиентов. С помощью прибора бытового назначения он „диагностировал“ состояние их здоровья и сообщал о несуществующих заболеваниях, убеждая в необходимости срочного лечения», — сообщили в ведомстве.

По данным СМИ, под видом чудо-устройства использовался прибор под названием «мультискан». Он не является медицинским оборудованием, но производит внушительное впечатление. После «обследования» псевдоврач сообщал пациентам, что у них язва, мочекаменная болезнь, почечная недостаточность или другие тяжелые заболевания, которых в реальности не было, убеждая в том, что им необходимо срочное лечение.

«Обвиняемый скрылся на территории Украины и был объявлен в международный розыск. Он заочно обвиняется по ч. 3 ст. 30 УК РФ (покушение на мошенничество) и ч. 4 ст. 159 (мошенничество)», — подчеркнули в краевой прокуратуре.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Что известно о фальшивых клиниках на Дальнем Востоке

По данным СМИ, такие медицинские центры действовали в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре и Благовещенске. «Клиники» были закрыты полицией еще в 2019 году. Их сайт уже не работает, но несколько групп в социальных сетях действуют до сих пор. «Множество людей по всему миру столкнулось с проблемой лишнего веса. Минздрав отмечает, что только в нашей стране больше четверти населения страдает ожирением. Это влияет на работу всего организма», — сообщается в них.

Все эти клиники были похожи на настоящие медицинские центры. В Хабаровске они располагались в самом центре города, в районе Энергомаша. Мошенники снимали в аренду помещения, устанавливали в них «медицинское оборудование» и с помощью обзвона подыскивали клиентов. Суммы клиентам озвучивались разные, примерно до 300 тысяч рублей. В холле дежурили менеджеры банков, готовые с радостью предоставить любой кредит.

При этом, судя по открытым источникам, основная деятельность фирмы была определена как предоставление парикмахерских услуг, деятельность физкультурно-оздоровительная, торговля электротоварами, общая врачебная практика.

Что говорят пациенты фальшивых клиник

Житель Хабаровска, 40-летний Антон (здесь и далее имена изменены) рассказал NEWS.ru, что в 2017 году ему позвонили на сотовый телефон и предложили анонимное бесплатное обследование по «федеральной программе по борьбе с лишним весом».

«В клинике меня взвесили, сделали „магнитно-резонансное обследование“ и предложили курс лечения. Но честно предупредили, что стоит он свыше 100 тысяч рублей, пообещав при этом потрясающий результат», — рассказал Антон.

Клинику он посещал четыре месяца. Во время «лечения» на него надевали «скафандр», накачивали воздухом, проводили массаж, а диетолог советовала, чем можно питаться.

«Никакого эффекта не было. За четыре месяца, выполняя все рекомендации врачей, я похудел всего на пять килограммов. А потом мне позвонили из полиции, сказали, что это были мошенники», — сообщил Антон.

Жительница города Анна в беседе с NEWS.ru вспомнила, что отказалась от кредита, который ей предложили взять в клинике. Девушку слишком агрессивно убеждали в необходимости его оформления.

«Мне говорили, что нужно оформить его на мужа. Мол, он рад будет, что я выгляжу хорошо. А когда я ответила отрицательно, заявили, что он уйдет к другой», — вспомнила Анна.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Что говорят врачи фальшивой клиники из Хабаровска

Юлия работала врачом общей практики в фальшивой клинике. Несмотря на то что ее центр закрыли шесть лет назад, она до сих пор уверена: в нем на самом деле помогали пациентам.

«Работали у нас врачи с настоящими дипломами. Потом все пошли как свидетели, но не обвиняемые. А продавали абонементы люди, не имеющие к медицине отношения», — утверждает Юлия.

В то же время она признала, что последние не всегда делали пациентам обоснованные назначения, а некоторым клиентам действительно навязывали кредит.

«При этом наш центр имел медицинскую лицензию. Все было на законных основаниях. Но, как и везде, наши продажники думали только о выгоде», — заключила Юлия.

Каких еще сотрудников фальшивой клиники наказали

По данным прокуратуры Хабаровского края, жертвами преступлений стали 364 жителя разных регионов России, им причинен ущерб на сумму свыше 40 миллионов рублей.

Отметим, что ранее по этому делу уже были вынесены приговоры в отношении десяти участников преступной схемы. В основном они контактировали с клиентами и выявляли несуществующие заболевания. По данным СМИ, руководитель отдела продаж похитила у 194 пациентов около 23 миллионов рублей, старший менеджер — у 149 пациентов свыше 17 миллионов рублей, менеджер отдела продаж — свыше 2,2 миллиона у 20 человек. Почти все они получили реальные сроки.

